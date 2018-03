Englischer Club soll an Leo Lacroix dran sein

Beim Auswärtssieg in Manchester kann FC Basel-Innenverteidiger Leo Lacroix nicht alles falsch gemacht haben. Nach dem Champions League-Triumph beobachtet der FC Everton den Schweizer Nationalspieler aufmerksam, wie die Sun berichtet. Das englische Boulevard Blatt schreibt Everton sei bereit 7,5 Millionen Pfund für den Spieler zu bezahlen, um die Probleme des Clubs in der Innenverteidigung zu lösen. Lacroix stiess im Ende Januar zu Basel und ist bis im Sommer von St. Etienne ausgeliehen. Der FCB hat ein Vorverkaufsrecht: Könnte also den Spieler kaufen und gleich wieder weiterverkaufen.