Eray Cümart leihweise zum FC Lugano

Eray Cümart, der 2007 in die FCB-Nachwuchsabteilung eintrat und seither sämtliche Stufen durchlaufen hat, kam in der aktuellen Saison in zwei Partien des Helvetia Schweizer Cup jeweils über die volle Spieldauer zum Einsatz für die erste Mannschaft. Bereits in der Schlussphase der vergangenen Spielzeit hatte Trainer Urs Fischer mehrfach auf den Innenverteidiger gesetzt, wodurch Cümart fünf Einsätze in der Raiffeisen Super League bestritt.