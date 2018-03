Ex-Basler Mohamed Salah: Teuerster Fussballer der Welt?

Die Chefetage beim FC Liverpool muss sich warm anziehen, denn es scheint sich ein Wettbieten um Goalgetter und Ex-Bebbi Mohamed Salah zu entwickeln. Wie die "Sun" berichtet, seien mit Real Madrid, dem FC Barcelona und Paris St. Germain gleich drei europäische Topklubs an Salah interessiert. Als potenzielle Ablöse bringt das Blatt umgerechnet 266 Millionen CHF, also rund 227 Millionen Euro in Spiel. Bisher ist Neymar mit seinem Transfer von Barcelona zu PSG mit 222 Millionen Euro der teuerste Fussballer der Welt.

Salah läuft seit vergangenem Sommer für Liverpool auf. Für 42 Millionen Euro konnte er von der AS Rom losgeeist werden. Mit 28 Toren führt der 25-Jährige die Torjägerliste der Premier League an. In der zurückliegenden Partie gegen den FC Watford (5:0) traf Salah gleich viermal. Vergleiche mit Lionel Messi wurden insbesondere nach seinem dritten Treffer laut, bei dem er mit einem Haken gleich drei Verteidiger ins Leere laufen ließ.