Ex-Basler Salah muss gegen Uruguay zunächst zuschauen

Noch am Vortag hatte sich Trainer Hector Cuper zuversichtlich gezeigt, dass Salah an seinem 26. Geburtstag spielen könnte. Der Ex-Basler hatte sich im verlorenen Champions-League-Final gegen Real Madrid an der Schulter verletzt und konnte erst vor wenigen Tagen ins Mannschaftstraining der Ägypter einsteigen.

Auch Goalie Essam El-Hadary, der frühere Sittener, ist bei der Partie in Jekaterinburg Ersatz. Der 45-Jährige würde bei einem Einsatz zum ältesten Spieler der WM-Geschichte. Für ihn steht Mohamed Al-Schenaui von Al Ahly Kairo zwischen den Pfosten.