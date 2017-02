FC Basel 1893: Reicher als je zuvor dank Embolo

«Als Schweizer Verein rechnest du einfach nicht damit, schon nur über 100 Millionen zu kommen. Und noch höher ist fast unvorstellbar», sagt Werthmüller am Freitagnachmittag an der Bilanz-Pressekonferenz. Ja, einen solchen Wert würden andere Schweizer Fussballclubs sicher gerne auch verbuchen können. Momentan sei das allerdings nur Basel gegönnt. Dafür wurde im Verein auch kräftig geschäftet.

Im 2014 konnte Rotblau so viel Transfererträge verzeichnen, wie nie zuvor. Das war das Jahr in dem sowohl Shaqiri, wie auch Xhaka die Rheinstadt verliessen. Ihre Verträge sind perfekt: Darin sind verschiedenste Optionen zu finden, welche die Kasse von Basel bis heute füllen. Federführend für dieses Meisterwerk sind Präsident Heusler und Sportchef Heitz.

2014 nahm Basel rund 36 Millionen durch Transfers ein. Und 2016? 61 Millionen betrug der Transferertrag, also fast doppelt so viel. Zu den Goldjungen gehören unter anderem Breel Embolo und Aleksandar Dragovic. «Wen man bei dieser Aufzählung immer gerne vergisst ist Mohamed Elneny», wirft der Finanzchef ein. Dieser spielt nun bei Arsenal. Auch das bringt Kohle.

Basel stockte die Vereinskasse nicht bloss auf, sondern gab auch deutlich mehr Geld aus als in den vergangenen Jahren. 103 Millionen wurden in verschiedene Bereiche investiert. Den grössten Aufwand, mehr als die Hälfte, verursacht der reguläre Spielbetrieb. Der Aufwand für Spielerlöhne steigt seit Jahren stetig und wird wohl auch nicht kleiner, je erfolgreicher die Firma ist.

Zudem wurde mehr als doppelt so viel wie im 2015 in Transfers investiert, die den Meister weiterhin auf Kurs halten sollen. Denn nicht nur Transfers bringen grosse Geld, sondern auch in internationalen Turniere: «Wenn du in der Champions League spielst, willst du einfach mehr ins Personal investieren, als nur für die Super League», erklärt Werthmüller. Erfolg in der Champions- oder Europa League erfreut nicht nur die Fans, sondern den Finanzchef gleichermassen. Auch wenn Basel es in den letzten Jahren nie weit in der Champions League schaffte, so durften sie trotzdem immer einen grossen Batzen mit nach Hause nehmen. 27 Millionen waren es letztes Jahr.

Fussball ist gut für die Region

Wie jedes Unternehmen wird auch der FC Basel jährlich von der Steuerverwaltung zur Kasse gebeten. «Dieses Jahr bezahlen wir etwa zwei Millionen Steuern.» Der grösste Brocken sei die Mehrwertsteuer. Das meiste Geld, welches Basel verbucht, ist allerdings nicht Mehrwertsteuerpflichtig – zum Beispiel Spieler. Nichtsdestotrotz kommt der Erfolg der Bevölkerung zu Gute: «Für jeden Spieler zahlen wir monatlich AHV ein. Das kommt dann ins allgemeine System.» Und da nur unglaublich selten ein Fussballer hier wirklich in Rente geht, beziehen die auch keine Sozialleistungen. Daher dürfen sich auch Nicht-Fussballfans darüber freuen, dass es dem FCB so gut geht.

Weiter aufwärts

Der FC Basel ist auf dem finanziellen Erfolgskurs – und will es auch bleiben. Am System würde daher nichts verändert werden, meint Stephan Werthmüller. Auch ein allfälliger Führungswechsel kann in das Konzept nicht reinpfuschen. Die neue Führung hielte dann zwar 90 Proeznt der Aktien der «FC Basel Holding AG». Dieser wiederum gehören Dreiviertel der «FC Basel 1893 AG», welche der Fussballclub ist. Die operativen Entscheidungen müssten dann immer noch vom Verein abgesegnet werden.

Nun das grosse Aber: Für den finanziellen Erfolg der letzten Jahre sind die Transferchefs Bernhard Heusler und Georg Heitz verantwortlich. Die Nachfolger müssten also gleich intelligent agieren wie das Duo. Ein bisschen Eingewöhnungszeit hätten die Neuen schon, beschwichtigt Stephan Werthmüller: «So wie wir jetzt dastehen, könnten wir auch vier harte Jahre überstehen.»