FC Basel: Der letzte Tanz der Saison

Während in den grossen Ligen Europas die Saison bereits zu Ende ist, wird in der Schweiz am Samstag die 36. Runde gespielt. Beim FC Basel geht es seit Wochen um gar nichts mehr und auch dem FC Luzern ist der dritte Platz nicht mehr zu nehmen.

Und da es um nichts mehr geht, kann der FCB ohne schlechtes Gewissen Geschenke verteilen. Mit Davide Calla und Germano Vailati, sowie Marco Walker und Werner Leuthard werden gleich vier Spieler respektive Trainer vor dem Spiel verabschiedet. Daher bittet der FC Basel die rund 24'000 Zuschauer die zum Match erwartet werden, «frühzeitig ins Stadion zu kommen, damit wir um 18.40 Uhr mit der Verabschiedungszeremonie beginnen können».

Geschenke wird, wenn möglich auch Raphael Wicky verteilen. «Ich will Davide Calla morgen sicher einen Einsatz geben. Zurzeit laboriert er jedoch noch mit seinem Knie. Ich hoffe und wünsche es für ihn, dass er morgen schmerzfrei den Platz betreten kann.» Ob und wie lange Wicky plant Calla einzusetzen, entscheidet er morgen. Doch eines ist sicher, Wicky hat nur Lob für seinen Spieler übrig: «Für Davide war es definitiv kein einfaches Jahr und ich konnte ihn nicht glücklich machen. Doch wie er jeden Tag im Training gearbeitet hat und voll bei der Sache war, verdient höchsten Respekt und macht ihn sportlich wie menschlich zu einem Vorbild für alle».

Wicky selbst schaut auf ein «intensives» erstes Jahr als Proftrainer zurück.«Es gab sehr viele schöne Momente und viele gute Resultate mit der Mannschaft. Natürlich überwiegt am Ende, dass wir ohne Titel geblieben sind».

Bevor es in weniger als einem Monat, am 14. Juni, mit der Vorbereitung wieder losgeht, fährt Wicky erst einmal in die USA in die Ferien und freut sich, «von allem etwas Abstand zu erhalten und abzuschalten».

