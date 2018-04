FC Basel: Sion vor der Brust, die neue Saison schon im Kopf

0:1, 3:0, 2:1, 1:0. Was für eine Bilanz! Vier Siege aus den letzten vier Spielen in den vergangenen zwei Wochen. Sportlich läuft es beim FC Basel rund. Die Verteidigung der Meisterschaft wäre zwar rechnerisch noch möglich, doch daran glauben tut auch beim stolzen FCB niemand mehr. Die Saison kann daher gemütlich zu Ende gespielt werden.

Darum wird beim FCB auch schon intensiv die neue Saison geplant. Am Mittwoch wurde mit Roland Heri ein neuer COO «Chief Operations Officer» vorgestellt. Er ist ab sofort der operative Leiter und übernimmt somit Aufgaben vom Jean-Paul Brigger. Mit dieser neuen Position soll der «neue» FCB langsam Form annehmen und Löcher werden gestopft, die nach der Leitungsübergabe entstanden sind.

Welche Spieler kommen zum FCB?

Doch nicht nur in der Führungsetage des FC Basel denkt man bereits an die neue Saison, auch die sportliche Planung rückt immer mehr in den Vordergrund. So interessierte an der heutigen Medienkonferenz weniger das Spiel am Sonntag in Sion, sondern vielmehr welcher Spieler wann zum FCB zurückkehren wird und welche Rolle er vielleicht einnehmen könnte. Ein Spieler von Interesse ist Eray Cümart. Vom jungen talentierten Innenverteidiger, der sich erst kürzlich schwer an der Schulter verletzt hat und der diese Saison beim Gegner FC Sion spielte, hält Raphael Wicky sehr viel. Mit seiner Genesung hängt auch zusammen, was mit dem geliehenen Leo Lacroix passiert.

Sehr wahrscheinlich wird Zdravko Kuzmanovićauch auch beim Trainingsstart dabei sein. Ob oder wie Trainer Wicky mit ihm plant, wollte er jedoch nicht verraten. Allgemein steht er nicht mit Spielern in Kontakt die ausgeliehen sind. Dafür sind andere im Verein zuständig. Bei den jungen Spielern übernimmt diese Aufgabe Talentmanager Thomas Häberli. Bereits klar ist, dass am 14. Juni der offizielle Trainingsstart sein wird.

Das Spiel vom Sonntag in Sion ist dann tatsächlich auch noch kurz Thema der Medienkonferenz. Der FC Sion, der mitten im Abstiegskampf steckt, «hat sicher mehr Druck als wir», ist Raphael Wicky überzeugt. «Das macht die Sache aber nicht unbedingt einfacher. Es ist nie einfach im Wallis zu spielen. Das Publikum ist immer euphorisch und steht hinter der Mannschaft», so der Walliser Wicky weiter. Die Qualität der Mannschaft sei sehr hoch und eigentlich sollten die blau-weissen gar nicht am Tabellenende stehen.

Am Sonntag wird sich wieder zeigen müssen, ob die Spieler des FCB den Kampf annehmen werden oder ob sie gedanklich schon in der neuen Saison sind.