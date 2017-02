FC Basel U19 in der UEFA Youth League ausgeschieden

Am Ende warfen die Rotblauen noch einmal alles nach vorne. Mit drei Stürmern und ganz am Ende sogar mit allen Spielern inklusive Torwart Dario Thürkauf in der gegnerischen Platzhälfte versuchten sie den Rückstand noch wettzumachen, den sie nur kurz zuvor durch einen Weitschuss von Sibert Solli hatten hinnehmen müssen. Ein Abschluss vom Rand des Strafraums von Nicola Suter landete in der Schlussphase auf statt im Tor, ein Abschluss von Adthe Rashiti wurde abgeblockt und ein Kopfball Neftali Manzambis gerade noch in den Eckball gelenkt. Der FCB kämpfte um jeden Meter, rannte viel, aber am Ende jubelten die Norweger.

Nach einer ersten Hälfte mit sehr wenigen Torchancen, begann die zweite Halbzeit gleich mit einem Paukenschlag: Fredrik Vinje traf mit einem Freistoss den Pfosten. Aber auch der FCB hatte seine Chancen in Führung zu gehen, so konnte etwa Rosenborg-Torwart Julian Faye-Lund kurz vor der Führung für die Gastgeber einen Kopfball Manzambis gerade noch neben sein Gehäuse lenken und zuvor traf Rashiti bei einem Konter in guter Position den Ball nicht wunschgemäss.

SPIEL HÄTTE AUF BEIDE SEITEN KIPPEN KÖNNEN

Das Spiel hätte auf beide Seiten kippen können. Schlussendlich war Rosenborg sicher die Mannschaft, die an diesem Tag mit ein wenig mehr Wettkampfglück gesegnet war als der FCB. Die Norweger hatten den Sieg bestimmt nicht gestohlen, aber auch über einen Triumph von Rotblau hätte sich niemand beklagen können.

Der FCB kann aber trotz des Ausscheidens stolz sein auf das, was er geleistet hat. Nicht nur auf das Gezeigte in Trondheim, sondern auch auf seine gesamte Kampagne in der diesjährigen UYL, in der er bis zu diesem Abend in Trondheim nur gegen die U19 von PSG hatte Niederlagen hatte hinnehmen müssen.

STARKE UYL-KAMPAGNE

In einer schwierigen Gruppe schaffte er es den Arsenal FC und den PFC Ludogorets hinter sich zu lassen. Und damit erreichte zum ersten Mal eine U19 des FCB den Sprung die K.O.-Phase in der UYL und viel hatte nicht gefehlt, dann hätte der Weg gar noch weiter gehen können. Das berühmte Quäntchen Glück war aber an diesem Abend definitiv nicht auf Basler Seite gewesen. Und das braucht es auf diesem Niveau eben auch einmal, um solch knappe Parten zu gewinnen.