FC Basel gegen FC Lausanne wird am 14.3. nachgeholt

Die Partie der 23. Runde der Raiffeisen Super League zwischen dem FC Lausanne-Sport und dem FC Basel 1893, die am Samstag, 24. Februar 2018, wetterbedingt hatte verschoben werden müssen, wurde von der Swiss Football League am Freitag, 2, März 2018, neu angesetzt. Das Spiel findet am Mittwoch, 14. März 2018, statt. Anpfiff ist um 18.45 Uhr auf der Pontaise.