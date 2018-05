FC Basel nimmt wieder am Uhrencup teil

Nebst Basel werden auch YB und zwei ausländische Mannschaften am Turnier teilnehmen, das im Juli zum 54. Mal stattfinden wird. Bei der letzten Teilnahme im Jahr 2013 konnten sie unter dem damaligen Trainer Murat Yakin letztmals den Pokal in die Höhe stemmen. FCB-Sportchef Marco Streller, der den Uhrencup noch als aktiver Spieler erleben und gewinnen durfte, freut sich auf die Rückkehr ans Traditionsturnier: «Der Uhrencup war während meiner Aktivzeit immer ein idealer Abschluss der Vorbereitungsphase. Die Spiele gegen international renommierte Teams kommen nach den vielen Trainingseinheiten zum richtigen Zeitpunkt und es wird einem aufgezeigt, an welchen Details es noch zu arbeiten gilt. Wir freuen uns jedenfalls auf attraktive Gegner und den Support unserer Fans vor Ort.»

Während der Standort Biel bestätigt ist und hier drei Spiele stattfinden, hat der Gemeinderat Bern seine Unterstützung zugesichert, dass erstmals das Berner Stadion Neufeld als Austragungsort des letzten Uhrencup-Spiels zum Zuge kommen soll.

Spielplan 54. Uhrencup 2018:

Di, 10.7.2018, 18.00h Biel: FCB – ausl. Team 2 mit anschl. Public Viewing des WM-Halbfinals (20.00)

Mi, 11.7.2018, 18.00h Biel: YB – ausl. Team 1 mit anschl. Public Viewing des WM-Halbfinals (20.00)

Fr, 13.7.2018, 20.00h Biel: FCB – ausl. Team 1

Sa, 14.7.2018, 16.00h Bern: YB – ausl. Team 2