FC Basel verpflichtet Aldo Kalulu von Olympique Lyonnais

Aldo Kalulu begann seine Karriere in seiner Heimatstadt beim französischen Spitzenverein Olympique Lyonnais, bei dem er im Jahr 2015 in der Ligue 1 debütierte und in insgesamt drei Partien in der UEFA Champions League zum Einsatz kam. Danach folgten für den 1,69m grossen Franzosen Leihengagements beim Stade Rennais FC in der Ligue 1 und beim FC Sochaux-Montbéliard in der Ligue 2. In der abgelaufenen Saison gelangen Kalulu elf Treffer in 31 Einsätzen bei Sochaux. Der 22-Jährige kann auf verschiedenen Positionen in der Offensive eingesetzt werden und hat beim FCB einen Vertrag bis Juni 2021 unterschrieben.