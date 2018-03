FCB: Je grösser die Krise, desto kreativer die Fans?

Filmplakat

«Der Untergang», angelehnt an das Zweit-Weltkriegs Filmdrama, so betitelt Dominik Glas die Super League-Saison 2018 des FC Basel. Nominiert seien Raphael Wicky und Marco Streller für die besten Hauptrollen in der Basler Tragödie. Immerhin!

Peter Hablützel veröffentlichte auf Facebook die Karikatur. «Wir trauern um unseren getöteten FC Basel 1893, den wir im Transfer-Poker verloren haben! Die Trauerfeier findet bei der Verabschiedung von unserem eifrigen Sportchef im engsten Vorstand statt». Der FCB-Fan hat das Bild aus dem Internet und passte es der aktuellen Situation des FCB an.

Gehen Sie auch kreativ mit der Situation des FCB um? Schicken Sie uns Ihr Kunstwerk und wir publizieren es gerne!