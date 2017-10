FCB-Legenden: Was machen sie heute? Teil 1

Der FCB hat viele Fussball-Legenden hervorgebracht. Einigen der grossen Namen sind wir nachgegangen. Und siehe da: keiner hat nach dem Karriereende einfach die Füsse hochgelegt.

Otto Demarmels

Erfolge:

5 Mal Schweizermeister

1 Cupsieg

16 Länderspiele

Der 1948 geborene Verteidiger spielte bis zum Beginn seiner FCB-Karriere beim FC Pratteln. 1967 streifte er sich das erste Mal das rotblaue Trikot über, das er bis zum Karriereende nicht mehr ablegen sollte. Während der Ära Benthaus gehörte Demarmels zu den Publikumslieblingen. Da ein Spieler in den 70er-Jahren noch nicht annähernd so viel Geld machte wie heute, ging Otto Dermamels neben dem Platz einer geregelten Arbeit nach. Zuerst als Verkäufer im Sport Gerspach, dann stieg er bei National in die Versicherungsbranche ein. Dieser blieb er bis heute erhalten.

Obwohl Demarmels nicht nur als Fussballspieler pensioniert wäre, arbeitet er kräftig weiter. Seit 2004 hat er seine eigene Firma, «Dermamels & Partner», in der er als Geschäftsführer und Versicherungstreuhänder tätig ist.

Die Stollenschuhe hat er auch nach seiner Karriere nicht gleich an den Nagel gehängt, sondern spielte noch lange bei den FCB-Senioren. Heute trifft er sich weit vom Platz mit Ex-Teamkollege Ottmar Hitzfeld regelmässig zu einem gemütlichen Jass mit den Ehefrauen. Diese dominieren laut Demarmels meist das Spiel.

Karli «none Gool» Odermatt

Erfolge:

5 Mal Schweizer Meister

3 Cupsiege (einer mit YB)

Fussballer des Jahres 1973

Karli (heute, links) mit Karli (früher, rechts) // Bild: Keystone

Wenn man von der Ära Benthaus spricht, darf man Karli Odermatt auf keinen Fall vergessen. Kein Spieler hat, und wird wahrscheinlich je wieder, die Herzen der Basler Fans erobert wie er. Man kann und will es sich gar nicht vorstellen, doch das Basler Idol ist eigentlich Luzerner und kam erst mit neun Jahren nach Basel. 1962 wechselte der Mittelfeldspieler von Congeli zum FCB. Schon bei seinem Debüt versenkte er zwei Tore in den Maschen des damaligen Gegner Lugano.

1979 kam das Ende seiner Profi-Karriere, nachdem er die letzten vier Jahre zum Entsetzen der Basler Fans für Young Boys aufspielte. Nach seiner Zeit auf dem Rasen machte sich Karli für einige Zeit selbstständig und arbeitete im Handel. Allerdings kam schon bald wieder ein Angebot des FCB, wo er in verschiedensten Bereichen neben dem Platz bis heute noch immer im Einsatz ist. Gefühlt kein rotblauer Event vergeht, ohne das Karli zumindest für ein «Hallo» vorbeikommt. Ab Mitte der 90er feste Säule im Verkauf und Marketing des FC Basel wurde er diesen Juni zudem im Verwaltungsrat der «FC Basel Holding AG» gewählt.

Scott Chipperfield

Erfolge:

7 Schweizer Meister

6 Cupsiege

4 Uhrencupsiege

Bild: Keystone

Zu Beginn des neuen Jahrtausend prägte Chipperfield massgeblich den Fussball am Rheinknie mit. Nachdem er mit seinem ersten Profiverein «Wollongong FC» den australischen Titel holte, wechselte der Aussie zu Basel. Insgesamt 13 (!) Titel holte er sich in seiner Zeit bei uns – sieben davon sind der des Meisters. 2012 beendete er seine Karriere beim FCB, nicht aber den Beruf des Fussballspielers. Er wechselte zum FC Aesch und kickte dort bis Anfang 2016. Nach einem Streit über seine Entlöhnung verliess er das Baselbiet und schuttete noch für einige Zeit beim FC Möhlin-Riburg.

Nebenbei versuchte sich Chipperfield als Geschäftsmann in verschiedenen Bereichen, so richtig fruchten wollte es allerdings nicht. Die Burgerbude «Scotty's Corner» hatte Probleme mit den Behörden und in seiner Fussballschule in Aesch fehlten die Schüler: dort wird heute getanzt.

Nun scheint der Ball in seinem Geschäftsleben endlich wieder zu rollen. Er ist als Fussball-Scout und Berater unterwegs, pendelt zwischen Australien und der Schweiz. Wer den grossen Scott Chipperfield in Basel nochmals sehen will, der trifft ihm wohl am ehesten bei einem Nachwuchsspiel in der Region an.

Claude «Didi» Andrey

Erfolg:

1994 Verantwortlicher Trainer für den Aufstieg aus Nati B

Bild: Keystone

«Nieh meh Nati B!» hallt es auch noch heute nach. Nachdem der FC Basel sechs Jahre in der zweiten Liga spielte, gelang mit dem Welschen Claude Andrey als Trainer 1994 endlich wieder der Aufstieg. Er war während seiner langen Fussballkarriere nicht lange bei Rotblau. Als aktiver Spieler stand er innert 14 Jahren für acht Mannschaften auf dem Platz. Und auch als Trainer hielt es ihn nie lange am selben Ort: Insgesamt zwölf Teams coachte Andrey.

2008 verabschiedete er sich dann aus dem Fussballzirkus und setzte sich als Trainer zur Ruhe, liess jedoch nicht vom Fussball. Jetzt zeichnet er beim Schweizerischen Fussballverband als Technischer Leiter für den Kanton Genf verantwortlich. Trotz den vielen fremden Stationen, wird er im Herzen der Basler Fans wohl immer einen speziellen Platz haben. So war es doch Andrey, der die Renaissance des FCB einläutete.

Ihm zur Ehre wurde 2014 eine Sportbar im Kleinbasel eröffnet, das «didi:offensiv». Dort wird nebst dem Joggeli zünftig Fussballkultur gelebt, mit Public Viewings und Gesprächsrunden. Selbst der Namensgeber kam kurz nach der Eröffnung persönlich kurz vorbei. Lange hält es ihn bekanntlich nie am gleichen Ort.

Anpfiff: Das Spiel FC Lugano - FC Basel um 19.00 Uhr überträgt barfi.ch live.

Weitere Titelgeschichten finden Sie hier.