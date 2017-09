FCB Liveticker: FC Chiasso - FC Basel 0:1

Basel benötigte etwas Glück, um sich in Chiasso durchzusetzen. Der Titelverteidiger siegte im Tessin dank eines Treffers des Rückkehrers Cedric Itten in der 84. Minute 1:0. Carte Said vergab für den Gastgeber zu Beginn der Nachspielzeit die grosse Chance zum Ausgleich, als der Italiener den Ball aus fünf Metern über das Tor schoss. Im Gegenzug sah er nach einem taktischen Foul die Gelb-Rote Karte. Zuvor waren bereits Eder Balanta nach einer Tätlichkeit und Samuel Delli Carri vom Platz geflogen.