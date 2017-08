FCB: Omar Gaber vor dem Absprung

Vor rund einem Jahr stiess der 25-jährige Abwehrspieler zum FCB. Dort traf der ägyptische Nationalspieler in der Abwehr allerdings auf starke Konkurrenz. So konnte sich der Flügelflitzer nie richtig gegen den Abwehr-Hünen Michael Lang durchsetzen. Unterdessen scheint Gaber die Geduld verloren zu haben, wie das Transferportal 4.4.2 meldet. An Gaber sollen aus Spanien der FC Valencia interessiert gewesen sein und aus England Aufsteiger Brighton. Während erste Gerüchte schon im August entstanden waren, wird die Zeit für einen Wechsel nun knapp.