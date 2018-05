FCB-Präsident Burgener: «Wir haben 80 Prozent unserer Ziele erreicht»

Sonntagmorgen im Joggeli. Der FC Basel hat zum Medienlunch geladen, Saisonrückblick steht auf dem Programm. Während sich ganz Bern wohl noch von der gestrigen Freinacht erholt, schauen die Zweitplatzierten nun auf die vergangenen Monate zurück. «Ich sehe rückblickend mit einem lachenden Auge, dass wir 80 Prozent unserer gesteckten Ziele erreicht haben. Mit einem tränenden natürlich, dass wir leider nur Zweiter sind», so FCB-Präsident Bernhard Burgener.

Als Präsident sei er trotzdem sehr zufrieden. Man hatte mit einer sehr starken Berner Mannschaft zu kämpfen, die den FCB nicht nur den Titel, sondern auch den Cup gekostet hat. Einige Erwartungen, welche die neue Leitung bei Jobantritt verkündete, konnten jedoch erfüllt werden: Mehr Basler, mehr Junge und ein geschrumpftes Kader. «Von 25 Spieler im Kader, sind es momentan 11 Basler. Da sind wir weit über das Ziel hinausgeschossen», fügt Burgener an. Und nun sei man sehr zufrieden mit dem Kader. Das wolle man auch so beibehalten, grosse Transfers über den Sommer seien scheinbar nicht geplant. «Dieses Mal müssen wir nicht Stürmer suchen und all das. Wir haben eine gute Basis. Wir haben eher Angst, dass wir Spieler verlieren. Unser Ziel ist es diese Mannschaft zusammenhalten.»

Die Jagd beginnt

«Es schmerzte, dass wir am Samstag nicht mit dem Kübel auf den Barfi konnten», erzählt Sportchef Marco Streller. «Man konnte sich allerdings auch ein paar Wochen daran gewöhnen. Das macht es ein wenig einfacher.» Dieser Verlust soll die Stimmung jedoch nicht dämpfen, sondern das Feuer entfachen. Da ist sich die Führungsetage einig: «Was jetzt passiert ist, löst einen unglaublichen Hunger aus beim Staff und der Mannschaft», meint Trainer Wicky und Streller fügt an: «Man spürts im Umfeld, man spürts im Stadion selber. Jetzt wollen wir ihn zurückholen!»

Das Kader steht, die Motivation ist da, was jetzt laut Raphael Wicky noch fehlt ist die Konstanz. «Drei verlorene Heimspiele sind 9 Punkte, die uns am Ende gefehlt haben.» Daran könne man arbeiten und wenn diese Konstanz vorhanden ist, sieht die Zukunft rosig aus. Denn obwohl dieses Jahr nur er zweite Platz drin lag, ist man in der Chefetage vor allem mit den internationalen Leistungen zufrieden. Die Chance daran anzuknüpfen bekommt Basel auch mit der Silbermedaille.

Nun ist die grosse Umbausaison in Basel vorbei. Ein paar sportliche Ziele blieben dabei auf der Strecke. Marco Streller fasst nochmals zusammen: «Wir hatten einen Riesenumbruch. Und natürlich kann man als FC Basel nicht kommunizieren, dass wir Zweiter werden wollen. Wenn man aber alles miteinberechnet, war es eine wirklich gute Saison.» Und nun hat die Mannschaft ein paar Tage zum Entspannen, bevor es für ein paar von Ihnen weitergeht nach Russland.