FCB-Trainer Raphael Wicky vor dem Cupspiel: «Für die Unterklassigen ist es wohl den Match des Jahres»

In der St. Jakobshalle gegenüber vom Joggeli treten die weltbesten Tennisspieler am Turnier Swiss Indoors auf, aber dem FC Basel steht morgen eine weniger glamuröse Begegnung mit dem Challenge Ligisten Rapperswil-Jona bevor. Die Gegner haben das St.Gallen-Abkürzung am Auto, aber Zürichsee bleibt Zürichsee. Natürlich wollen weder Trainer Raphael Wicky noch die Spieler den Gegner aus dem Zürcher Oberland unterschätzen. Gleichzeitig ist der Cup-Achtelfinal in Rapperswil eine Pflichtaufgabe. «Für die Unterklassigen ist es wohl den Match des Jahres und deswegen nehmen wir das Spiel sehr ernst», sagt Raphel Wicky. Der FC Rapperswil ist eine der grössten Sportvereine im Umkreis von Zürich. Er pflegt unzählige Nachwuchsmannschaften und hat auch vier Frauenmannschaften in seinen Reihen.

Das extrem enge Programm

Die Begegnung gegen den vierten in zweitbesten Schweizer Liga ist für die jungen Wilden von Wicky das erste von zwei Spielen gegen Zürcher Gegner diese Woche. Am Samstag spielt Rotblau gegen den FC Zürich. Allerdings verspricht die Reise in den Letzigrund zum Derby einiges turbulenter zu werden. Wie immer konzentrieren sich Trainer und Staff aber auf die nächste Aufgabe. Zum Spiel gegen den FC Zürich möchte Trainer Wicky heute noch nichts sagen. Auf die Belastung durch die vielen Spiele angesprochen, sagt Wicky: «Es gibt sicher Wechsel», sagt Wicky. «Das liegt am extrem engen Programm unseres Teams.» Der FCB habe sehr viele gute Spieler und einige davon werden morgen auf dem Platz stehen.

«Wir möchten eine gute Leistung zeigen»

In Rapperswil ist die Stimmung vor dem Cupfight gelassen. Der Challenge Ligist, der nach einigen Umbrüchen vor einigen Jahren knapp den Fall in die zweite Liga regional vermeiden konnte, ist sich harte Aufgaben gewohnt. Schliesslich tritt man gegen Servette, Xamax und Winterthur an, alles Mannschaften, die in die oberste Liga aufsteigen wollen. Stolz sind die Rapperswiler auf ihre Nachwuchsarbeit. Ziel des Vereins ist es, junge Spieler zu fördern. Während in Basel eben Verein und Fans mit einem Umbruch zu leben lernen, so ist der Umbruch und die Integration immer wieder neuer Spieler in Rappi Alltag. «Es ist eine Mannschaft, die sehr gut dasteht und gut organisiert ist», sagt Raphael Wicky zum Gegner am Mittwoch.

«Meine Aufgabe ist es, die Mannschaft auf den sehr wichtigen Match vorzubereiten», so Wicky. «Wir möchten eine gute Leistung zeigen und im Cup weiterkommen.» Aber natürlich ist die Meisterschaft das Kerngeschäft, deswegen möchte man beide Partien gegen die Zürcher Clubs gewinnen. Morgen auf dem Land, am Samstag in der Stadt.