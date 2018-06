Die neusten Gerüchte werfen dabei den Namen von FCL-Goalie Jonas Omlin in die Runde. Omlin absolvierte bei den Innenschweizern eine starke Saison und spielte sich so selbst in den Fokus der Transferspekulationen.

Gemäss "Blick" wäre der FCB bereit rund eine Million für Omlin hinzublättern. Doch Luzern möchte das Doppelte.