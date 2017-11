FCB verlängert Vertrag mit Zuffi

In der Champions League Gruppenphase trifft der FC Basel heute im Rückspiel daheim im Joggeli erneut auf ZSKA Moskau. Das Hinspiel konnten die Bebbi mit 0:2 für sich entscheiden und auch sonst sieht es in der Tabelle nicht schlecht aus. Mit einem heutigen Sieg und sollte Manchester United gegen Benfica Lissabon gewinnen, würde sich der FCB bereits für die Achtelfinals der Champions League qualifizieren. Wir von barfi.ch sind live dabei und übertragen das Spiel in unserem Live-Radio ab 20:40 Uhr!