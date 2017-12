Fabian Frei per sofort von Mainz zurück zum FCB

Nach zweieinhalb Jahren in der Bundesliga löste Frei seinen noch bis 2019 laufenden Vertrag mit Mainz vorzeitig auf und kehrt in die Heimat zurück. Für Mainz bestritt der zwölffache Schweizer Internationale 62 Pflichtspiele, seinen einzigen Bundesliga-Treffer erzielte er am letzten Spieltag der vor einer Woche zu Ende gegangenen Vorrunde, als er in Bremen in der Nachspielzeit zum 2:2 traf.

"Jeder kennt die grossen Qualitäten von Fabian Frei", sagte FCB-Sportchef Marco Streller, der jahrelang mit Frei zusammengespielt hatte. Für die Basler bestritt der Thurgauer zwischen 2007 und 2015 255 Pflichtspiele, neben fünf Meistertiteln gewann er auch zweimal den Schweizer Cup. Nach seiner ersten Rückkehr nach Basel nach seinem zweijährigen Abstecher nach St. Gallen (2009 bis 2011) gehörte Frei zu den Leistungsträgern beim FCB, der mit der Qualifikation für die Europa-League-Halbfinals 2013 sowie dem Einzug in die Champions-League-Achtelfinals 2012 und 2015 auch international für Furore sorgte.

Basel hatte nach dem überraschenden Abgang von Captain Matias Delgado im Sommer kurz nach Beginn der Super League angekündigt, in der Winterpause auf dem Transfermarkt aktiv zu werden. Nach einem harzigen Start in die Saison liegt der FCB in der Tabelle auf Platz 2, zwei Punkte hinter Leader Young Boys. In der Champions League qualifizierten sich die Basler unter anderem dank einem 1:0-Heimsieg gegen Manchester United für die Achtelfinals, wo der englische Leader Manchester City auf die Bebbi wartet.