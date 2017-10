Jetzt definitiv: Albian Ajeti kommt zum FCB zurück

Albian Ajeti verliess den FC Basel 1893 im Januar 2016 und wechselte zum FC Augsburg. Nach einem Einsatz in der Bundesliga und mehreren Spielen mit der zweiten Mannschaft des FC Augsburg stiess der ehemalige FCB-Nachwuchsspieler im August 2016 auf Leihbasis zum FC St. Gallen, von dem er im vergangenen Frühling fix übernommen wurde. Insgesamt erzielte Ajeti für die Ostschweizer in 38 Spielen 14 Tore.

Nun kehrt der 20-jährige Stürmer zurück zum FC Basel 1893, wo er bereits vor seinem Wechsel nach Augsburg Teil der ersten Mannschaft war und jetzt einen Fünfjahresvertrag bis zum 30. Juni 2022 unterschreibt.

Herzlich willkommen zurück beim FCB: Albian Ajeti!

Alle Infos auf fcb.ch: https://t.co/NXIn5EHVyJ

#salialbianpic.twitter.com/dwphGas9Ah — FC Basel 1893 (@FC_Basel) 2. Oktober 2017

FCB-Sportdirektor Marco Streller freut sich über den Zuzug des talentierten Stürmers: „Albian war früher zweieinhalb Jahre mein Teamkollege und ich war damals schon überzeugt von seinen Fähigkeiten. Er hatte zu dieser Zeit das Pech, dass die Konkurrenz in der Offensive mit Spielern wie Breel Embolo sehr gross war. Zudem war er vielleicht etwas ungeduldig und wollte unbedingt spielen. Allerdings mag ich solche Spieler, die diesen Ehrgeiz haben. Albian ist einer, der sich auch richtig aufregen kann, wenn er ein Trainingsspiel verliert – er will einfach unbedingt gewinnen. Jetzt ist er zurück bei seinem Club, was immer sein Traum war. Wir freuen uns sehr auf ihn und sind überzeugt, dass er unser Stürmerteam perfekt ergänzt und der Mannschaft helfen kann.“