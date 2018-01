Jetzt definitiv: Valentin Stocker kehrt zum FC Basel zurück

Valentin Stocker hatte auf die Saison 2014/2015 hin vom FC Basel 1893 zu Hertha BSC Berlin gewechselt. In den vergangenen dreieinhalb Jahren in der deutschen Hauptstadt erzielte der 28- jährige Innerschweizer in 76 Einsätzen 9 Tore und 12 Assists.

Wieder die Nummer 14

Nun stösst Stocker, gleichzeitig wie sein früherer langjähriger Weggefährte Fabian Frei, per sofort zu seinem Herzensclub zurück – und trägt hier seine «Stamm-Rückennummer» 14. «Ich freue mich enorm, wieder das FCB-Trikot überstreifen zu dürfen und zurück im Joggeli zu sein», sagte der Schweizer Nationalspieler (36 Spiele, 6 Tore) am Mittwoch anlässlich der Vertragsunterschrift auf der FCB-Geschäftsstelle.

Auch FCB- Sportdirektor Marco Streller zeigte sich hoch erfreut: «Vali ist ein fantastischer Spieler, der im Mittelfeld auf verschiedenen Positionen einsetzbar ist. Er wird uns dank seiner grossen Erfahrung und seinen vielseitigen Qualitäten auf und neben dem Platz weiterbringen.»