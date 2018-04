Juve & Napoli schielen auf Oberlin und der FCB hat einen israelischen Jungprofi im Auge

Wie das Portal 4-4-2.com meldet, gibt es aus Italien Interesse an Oberlin. Sowohl von Juventus wie auch Napoli sollen den Stürmer vom FC Basel verpflichten wollen. Die beiden Klubs duellieren sich derzeit um den Meistertitel und könnten dann auch in der Personalie Oberlin gegeneinander kämpfen.

Der 20-Jährige hat in dieser Spielzeit vor allem in der Champions League einige Ausrufezeichen gesetzt. In acht Spielen traf er viermal. Gleich häufig war er auch in der Super League erfolgreich. Zuletzt lief er erstmals für die Schweizer A-Nati auf, aber ob er mit an die WM darf, ist indes fraglich. Dennoch wird auch dank dem „Jugendbonus“ eine Ablösesumme von bis zu 20 Mio. Euro gehandelt.

Der FC Basel hat einen Ersatz im Auge

Wie Medien aus der Heimat des 18-Jährigen Manor Solomon berichten, haben Scouts des FC Basels den Spieler von Maccabi Petah Tikva schon beobachten lassen. Manor Solomon soll offenbar zum Probetraining nach Basel eingeladen werden. Der Youngster kann im zentralen offensiven Mittelfeld oder auf dem rechten Flügel spielen und gehört dem Kader der israelischen U21-Nationalmannschaft an. Er wartet in der A-Nationalmannschaft trotz Aufgebot aber noch auf seinen ersten Länderspieleinsatz. Wie teuer eine Verpflichtung des Talents für den FC Basel wäre, ist bislang nicht bekannt.