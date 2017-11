Live-Radio: FC Basel 1893 - BSC Young Boys endet 1:1

Die Situation an der Ranglistenspitze der Super League bleibt nach der 14. Runde unverändert. Leader YB führt durch das 1:1 im Spitzenkampf in Basel weiterhin mit sieben Punkten Vorsprung.

Das Spitzenspiel im St.-Jakob-Park wurde in der besseren zweiten Halbzeit durch einen Spieler lanciert, der eigentlich gar nicht für die Startformation vorgesehen war. Geoffroy Serey Die war in die Aufstellung gerückt, weil sich Taulant Xhaka krank abmelden musste. Serey Die erzielte mit einem Schuss in die unter Torecke nach 57 Minuten das 1:0.

Die Entstehung des Treffers war allerdings umstritten. Die YB-Spieler monierten ein Foul an Sékou Sanogo. Den Ausgleich der Berner realisierte der eingewechselte Jean-Pierre Nsame (80.) mit einem Hackentrick nach einer genauen Flanke von Kevin Mbabu.

Vor dem Spiel richtete sich Luca Zuffi per Videobotschaft an die Fans und gab bekannt, dass er seinen Vertrag beim FC Basel bis 2021 verlängert hat.