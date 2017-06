Marc Janko wechsel zu Sparta Prag

Er freue sich, dass er den Zweijahres-Vertrag bei Sparta Prag unterzeichnet habe, schreibt Marc Janko auf Twitter. In den nächsten zwei Jahren wolle er dazu beitragen, dass der Club wieder ganz oben mitspielt.

Happy 2 announce that I've just signed with @SpartaPrague on a 2y deal!Looking forward 2 contribute positive 2 get them back 2 the top again pic.twitter.com/ZKqDU4Pkv9