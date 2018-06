Martin Liechti unterschreibt Profivertrag beim FCB

Der 20-jährige Mittelfeldspieler stiess im Sommer 2014 von der U17-Mannschaft von Servette Genf zur FCB-U16 und hat seither sämtliche Stufen bis zur U21 in der Nachwuchsabteilung von Rotblau durchschritten.

In der aktuellen Saison kam Liechti mit der U21-Mannschaft zu 13 Einsätzen in der Promotion League und erzielte dabei zwei Tore. In der UEFA Youth League kam er zu zwei Einsätzen und bereitete dabei zwei Tore vor. Der FCB wünscht Martin Liechti viel Erfolg in seiner noch jungen sportlichen Karriere sowie seiner Ausbildung und freut sich, dass er dem Club noch weiter erhalten bleibt.