Mission Platz 2 hat für den FCB begonnen

Nach dem Unentschieden in Bern glaubt auch beim FC Basel niemand mehr an den Titel. Doch vorbei ist die Saison noch lange nicht. In den verbleibenden zehn Partien muss Platz 2 verteidigt werden.

Nach der schlussendlich doch noch guten Leistung am Montag in Bern, stimmte am Ende nur das Resultat nicht für FCB Trainer Raphael Wicky. Bei noch zehn ausstehenden Spielen in dieser Saison und 13 Verlustpunkten Rückstand auf den Leader YB, glaub auch beim FCB niemand mehr an den Titel. Der Blick richtet sich mehr nach hinten. Unbedingtes Ziel muss es sein, Platz zwei zu verteidigen.

Ängstlich und für Wicky unverständlich trat seine Mannschaft am Montag im Stade de Suisse in den ersten 25 Minuten auf. Zu zögerlich seien seine Spieler gewesen, YB hatte so leichtes Spiel. «Doch die restlichen 65 Minuten gaben meiner Mannschaft weiter Selbstvertrauen» ist Wicky überzeugt. Selbstvertrauen das der Mannschaft in den letzten Monaten komplett abhandengekommen war. Mit dem Ergebnis, dass der Meisterpokal erstmals seit 8 Jahren nicht in Basel bleibt.

Doch die Saison ist noch nicht vorbei. Der FCB hat St. Gallen im Nacken und ein dritter Platz in der Schlusstabelle käme einer Blamage gleich. Dass weiss auch Raphael Wicky: «Jeder im Verein, im Staff und in der Mannschaft ist sich bewusst, was das minimal Ziel sein muss». Es sei auch keine Erleichterung, dass die Mannschaft jetzt nicht mehr Meister werden kann.

Für viele Spieler die in den letzten Jahren Erfolgsverwöhnt waren, ist es eine neue Situation. Einige Spieler, wie Valentin Stocker oder Ricky van Wolfswinkel stecken in einem Formtief. Und auch genau deshalb erwartet Wicky für die verbleibenden Spiele 100 Prozent Einsatz.

In den nächsten zwei Wochen bestreitet der FC Basel gleich fünf Spiele. Es gibt also genügend Möglichkeiten, dass jeder Spieler zum Einsatz kommt und sich zeigen und beweisen kann, auch bereits mit dem Blick auf die neue Saison.

Und auch Präsident Bernhard Burgener, der sich gestern an der Bilanzmedienkonferenz als Oberlin Fan outete, blickt mit einem Auge bereits auf die neue Saison und würde am liebsten die Kaufoption für den jungen Schweizer Stürmer ziehen.

Doch der Blick von Wicky richtet sich momentan nur auf Sonntag und das nächste Spiel. Vom FC Lugano der die letzten fünf Spiele allesamt verlor, haltet Raphael Wicky sehr viel. «Sie spielen einen sehr gepflegten Fussball und versuchen auch jetzt in einer schlechten Phase am Spiel teilzunehmen und es zu gestalten». «Wir müssen uns jedoch vor allem auf unser Spiel konzentrieren und schauen das wir mit drei Punkten wieder nach Hause fahren».