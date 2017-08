Mittelfeldspieler Valentin Stocker hat kein Heimweh

Ein paar gute Spiele, viel Verletzungspech, der ehemalige Rechtsaussen des FC Basel hat sich bei Hertha Berlin nie durchsetzen können. Trotzdem hat Stocker offenbar kein Heimweh. Er hat laut Blick gegenüber Sportchef Marco Streller gesagt, er habe noch kein Interesse an eine Rückkehr in die Schweiz. Während die Basler Fans sich auf Stocker freuen würden, will dieser offenbar seine Karriere lieber im Ausland fortsetzen. Ein Transfer ist noch bis Morgen Mitternacht möglich.