Mohamed Elyounoussi wechselt zum Southampton FC

Die Liste jener Spieler, die vom FCB zu einem grösseren Klub ins Ausland weitergezogen sind, ist lange und prominent. Die letzten Abgänge in der Winterpause betrafen Manuel Akanji (zu Borussia Dortmund) und Renato Steffen (zu Wolfsburg). Und gleichentags wie Elyounoussi erfolgte der Wechsel von Michael Lang (zu Mönchengladbach).

Nun versucht mit Elyounoussi ein nächster wichtiger Basler Akteur, bei einem Verein in einer grösseren Liga Fuss zu fassen. Der 23-jährige offensive Mittelfeldspieler reifte in seiner zweiten Saison mit dem FCB zu einer der interessantesten Figuren der Super League.

In 33 Partien gelangen Elyounoussi elf Treffer, 14 bereitete er vor. Dazu steuerte der 2016 aus Molde gekommene norwegische Internationale in der Champions League zu den Auswärtssiegen gegen Benfica Lissabon und Manchester City jeweils ein Tor bei.

Der Abgang Elyounoussis, der in Basel noch einen Vertrag bis 2021 gehabt hätte, wird gut entlöhnt. Gemäss englischen Medienberichten soll sich die Ablösesumme auf fast 21 Millionen Franken belaufen. Damit gehört er zu den drei teuersten Transfers eines Super-League-Spielers ins Ausland aller Zeiten.

Elyounoussi gilt bei Fast-Absteiger Southampton als erste Option für den serbischen Topskorer Dusan Tadic, der zu Ajax Amsterdam wechselt. Nach bestandenem Medizincheck - er laboriert gemäss "Tageswoche" seit dem letzten FCB-Saisonspiel an einer Verletzung des Syndesmosesbandes am Knöchel - unterschrieb Elyounoussi mit den "Saints" einen Vertrag bis 2023.

Als Ersatz für Elyounoussi hat der FCB am Dienstag die Verpflichtung des Franzosen Aldo Kalulu von Lyon bekannt gegeben.

