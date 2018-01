Nach dem ersten FCB-Training: Das sagen Fabian Frei und Samuele Campo

«Ich habe mich schon am ersten Ferientag wieder gefreut, dass es dann wieder weitergeht», sagt Trainer Raphael Wicky. «Die Mannschaft hatte eine gute Stabilität und toller Fussball gespielt.» Mit nur zwei Punkten im Rückstand und als Favorit der Rückrunde, hat der FC Basel klare Ziele: Neben der Verteidigung des Meistertitels, möchte man den Cup gewinnen und eine weitere magische Nacht gegen Manchester City erleben. Damit die Mannschaft dies erreichen kann, holte der FC Basel zwei alte Gesichter wieder nach Basel zurück, ganz nach dem bekannten Konzept, Spieler aus dem Nachwuchs und der Region zu fördern.

Neue Identifikationsfigur?

«Wir wussten, dass Fabian Frei den Weg nach Basel finden wird», sagt Sportchef Streller. Denn der 29-Jährige - er feiert heute Geburtstag - ist ein bekanntes Gesicht beim FC Basel. Er war unter Marco Streller Vice-Captain und wechselt für die Rückrunde von Mainz nach Basel. Doch anders als früher, hat er die Aufgabe, das Team sportlich voranzubringen. «Er macht jeden Spieler besser», sagt Marco Streller und er soll Persönlichkeit in die Mannschaft bringen. «Der Druck auf seine Person ist jetzt grösser», sagt Streller. Ob der FCB endlich wieder eine Identifikationsfigur hat? Die Mannschaft freut sich «durchs Band» auf Fabian Frei.

Und er selbst? Er freut sich ebenfalls. Und zwar richtig. Auch über die Worte des Sportchefs.: «Es ist schön, alle Gesichter wieder zu sehen», sagt Fabian Frei. «Und es ist auch schön, das Marco Streller mich so einschätzt» freut er sich «Das ist auch das Ziel, wenn ich auf den Platz gehe.»

Fabian Frei hat sich nicht nur fussballerisch, sondern auch persönlich weiterentwickelt. «Er steht wirklich mit beiden Beinen mitten im Leben», so Streller.

Die neue Nummer 10

Für das kreative Spiel ist Samuele Campo vom FC Lausanne zum FCB zurückgeholt worden. Auch er ist ein altbekanntes Gesicht bei rotblau, hat er doch in der U21 des FCBs gespielt. «Ich bin froh, dass ich wieder zurück bringt» ,sagt er und strahlt über das ganze Gesicht. «Ich habe mich menschlich und auch sportlich sehr entwickelt», sagt er. Beim Fussball gehe alles sehr schnell. Dass er die Nummer 10 tragen wird, ist eine besondere Ehrung, trug doch Delgado - laut Raphael Wicky vermisse ihn die Mannschaft noch immer - diese Nummer. «Man hat mich gefragt, ob ich die 10 tragen möchte und da habe ich natürlich nicht nein gesagt», so Campo. Dass er alles für den FC Basel geben wird, ist klar.«Ich komme aus Basel und für mich ist es sehr speziell, dass ich in der ersten Mannschaft des FCBs spielen darf.» Die Aussichten auf einer spannende und erfolgreiche Rückrunde sehen also vielversprechend aus. Hopp FCB!

Bernhard Burgener zur FCB-Bilanz «Die Bilanz ist eine Momentaufnahme in der Saison. Das Wichtigste ist, dass der Verein gesund ist. Und das ist er. Als ich den FCB erworben habe, war mein Fokus auf der Konzeption. Daran halten wir fest und wir lassen uns nicht beeinflussen, wenn im ersten halben Jahr noch nicht die lukrativsten Angebote bekamen. Wir denken langfristig.

