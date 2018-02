Nach dem grossen Manchester City nun gegen Hüppis Männer

«Ich hatte gemischte Gefühle am Mittwoch», erzählt FCB-Trainer Wicky am Freitag in der Vorschau-Medienkonferenz. «Zum einen war ich zufrieden mit der Mannschaft, da sie bis am Schluss gekämpft haben. Auf der anderen Seite will man nicht die Mentalität haben, dass man bei einem 0:4 zufrieden ist». Lange habe man sich in der Umkleidekabine allerdings nicht den Kopf zerbrochen, sondern den Blick wieder nach vorne gerichtet. «Jetzt liegt der Fokus auf der Meisterschaft und dem Cup – das ist für uns sowieso das Wichtigste», so Wicky.

Dort wartet nun der FC St. Gallen. Im Vergleich zu Manchester City definitiv ein machbarer Gegner, vor allem nachdem Basel die Ostschweizer zuletzt mit einem straffen 3:0 abfertigen konnten. Grosse Unterschiede zum Duell im Dezember erwartet Wicky nicht. «Wenn sie so spielen wie in den letzten Partien, sind wir gut auf St. Gallen vorbereitet.»

Ein Sieg wäre wichtig, dass Basel den Anschluss an YB in der Tabelle nicht verliert. Schliesslich trennen den FCB immer noch sechs Punkte von der Tabellenspitze.