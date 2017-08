Raphael Wicky: «Ohne Leidenschaft können wir nicht gewinnen»

Ein spätes Ausgleichstor eines berherzt aufspielenden Lugano sorgte am letzten Sonntag für Enttäuschung bei den Basler Fans. Die Basler verhielten sich zu lange passiv und mussten am Ende den Ausgleich hinnehmen. Immerhin stand noch der Abschied von Captain und Mittelfeldspieler Matias Delgado auf dem Programm, so dass die Leistung der Mannschaft schnell in den Hintergrund rückte. Aber einer hat dieses Spiel natürlich nicht vergessen.

So zeigt sich FCB-Trainer Raphael Wicky heute im Medienzentrum im St. Jakob-Park unzufrieden: «Das Spiel von vergangenem Sonntag wurde analysiert und es ist wichtig, dass man anspricht, was gut und was weniger gut war», sagt Raphael Wicky. «Wir waren ganz klar nicht zufrieden.» Raphael Wicky gesteht seinen Spielern zu, dass sie Fehler machen dürften. Aber sie sollten sich auch ins Spiel zurückkämpfen und genau dies hat die Mannschaft am Sonntag nicht gemacht. «Das darf nicht sein», sagt Wicky bestimmt. «Ohne die nötige Leidenschaft können wir in Sion nicht gewinnen.»

Soviel weiss der ehemalige FC Sion-Spieler aus eigener Erfahrung. Wicky hat in seiner Fussballerkarriere zwei Mal für die Walliser gespielt: Als Junior von 1990 bis 1993, bis 1997 in der ersten Mannschaft und dann nochmals in der Saison 2007. «Ich werde immer eine Verbindung zum FC Sitten haben», erklärt Raphael Wicky. «Das Spiel im Wallis wird speziell, aber ich bin nicht besonders angespannt oder nervös.» Der Cheftrainer sagt auch, ausser der emotionalen gebe es keine Verbindungen mit dem Verein mehr. Und, wie immer: «Der FC Sion ist immer ein schwieriger Gegner», sagt Wicky. Gegner Sion habe viele Wechsel hinter sich, spielt unter einem neuen Trainer und probiert Verschiedenes aus. «Man weiss nie, was auf einen zukommt», sagt Wicky.

Champions League: Starke Gruppe, grosse Ziele

Einen Tag nach der Champions League-Auslosung hat der FCB grosse Ziele. «Wir möchten europäisch überwintern», sagt Wicky. «Ich bin überzeugt, dass wir an guten Tagen in Europa gegen viele Mannschaften gewinnen können.» Natürlich gehe es auch nicht ohne das nötige Wettkampfglück. Die Gruppe sei attraktiv und schwierig. Im Training heute morgen war die Auslosung der Königsklasse jedoch kein grosses Thema. «Es ging um den Match am Sonntag.» Doch natürlich freut sich die Mannschaft auf die Herausforderung. «Aber es ist noch weit weg», sagt Raphael Wicky. Einen Gegner des FC Basel kennt der Cheftrainer aus eigener Erfahrung. «Der Match war damals eigenartig, denn Kunst- und normaler Rasen wechselten sich auf dem Platz ab», erinnert er sich. Die grossen Distanzen zwischen dem Flugplatz, dem Hotel und dem Stadion blieben ihm in eindrücklicher Erinnerung.

Elfenbeinküste statt Basel

Diese Woche kann Wicky auf fast das gesamte Kader zurückgreifen. Fehlen wird einzig Serey Die, der momentan wegen einer familiären Angelegenheit an der Elfenbeinküste weilt. Nächste Woche wird es ein Testspiel gegen den FC Wohlen geben und dann folgt schon die Nati-Pause.

René Häfliger und Pascal Flury kommentieren den Match live aus dem Tourbillon auf barfi.ch, ab 16 Uhr am Sonntag, 27. August 2017.