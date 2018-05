Ricky van Wolfswinkel wurde erfolgreich operiert

Der FC Basel muss die letzten drei Meisterschaftsspiele ohne seinen Mittelstürmer Ricky van Wolfswinkel bestreiten. Der 29-jährige Niederländer wurde am Montag am linken Knie operiert. Aufgrund eines Risses am Innenmeniskus hatte Van Wolfswinkel seit einiger Zeit Beschwerden. Die Operation wurde bereits jetzt durchgeführt, damit Van Wolfswinkel im Juni die Vorbereitung auf die neue Saison von Beginn weg bestreiten kann. Van Wolfswinkel hat in seiner ersten Saison für den FC Basel in der Super League trotz Verletzungspech immerhin elf Tore erzielt. Im Herbst hatte er wegen eines Fussbruchs von Ende September bis Mitte Dezember gefehlt.