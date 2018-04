Spiel 1 nach dem Meistertitel für YB?

Morgen Abend können die Berner Young Boys mit einem Sieg zu Hause, gegen den FC Luzern, die erste Schweizer Meisterschaft seit 32 Jahren klar machen. Ganz Bern wartet sehnsüchtig auf diesen Moment und fiebert dem Spiel entgegen. Gelassener sieht dem morgigen Spiel Raphael Wicky entgegen. Auf die Frage der Journalisten, was er morgen Abend vor habe, antwortet er entspannt: «Ich habe meinen Samstagabend noch nicht geplant. Den Ausgang des Spiels werde ich sicherlich verfolgen, aber ob ich das Spiel am Fernseher schaue oder einfach per Liveticker auf dem Handy verfolge, das weiss ich noch nicht». Ob die Enttäuschung gross sein werde, wenn die Meisterschaft morgen vielleicht endgültig entschieden ist? «Natürlich ist man als Trainer enttäuscht, dass das vom Verein ausgegebene Ziel nicht erreicht wurde, aber ich konnte mich jetzt doch schon einige Zeit auf diesen Moment vorbereiten».

Ausnahmeerscheinungen Wicky und Schneider

Und trotz dem für den FC Basel enttäuschenden Saisonausgang, sitzt Wicky weiterhin fest im Sattel beim FC Basel. In der chaotischen Super League etwas Aussergewöhnliches. Ausser dem FCB, haben nur noch zwei weitere der zehn Super League Mannschaften heute noch den selben Trainer wie zu Beginn der Spielzeit im Juli. Verständlicherweise der wahrscheinlich neue Meister aus Bern, mit Trainer Adi Hütter, und der Gegner der Basler am Sonntag, der FC Thun mit Trainer Marc Schneider. Auch Raphael Wicky beobachtet die hohe Fluktuation seiner Trainerkollegen. «Es ist schon sehr extrem, wie viele Trainer in dieser Saison in der Schweiz entlassen wurden. Für die Entwicklung der Liga ist das überhaupt nicht positiv». Über die Kritik an seiner Person und eine mögliche Entlassung zum Beginn der Rückrunde hat Wicky eine klare Meinung: «Was medial über mich berichtet wird, bekomme ich eigentlich gar nicht mit. Ich kann jedoch sagen, dass ich von Marco Streller und Bernhard Burgener nie das Gefühl vermittelt bekommen habe, dass sie an einen Trainerwechsel dachten».

Mehr Einsatzzeit für den Nachwuchs?

Die ganze Diskussion um seine Position ist aufgrund der Resultate in den letzten Wochen auch verstummt. Und für Wicky ist auch klar, «dass wir die verbleibenden fünf Spiele alle gewinnen wollen um die Saison positiv zu beenden». Von Nachlassen und möglicher Wettbewerbsverzerrung will er überhaupt nichts wissen. «Es kann gut sein, dass in den verbleibenden Spielen einige junge Spieler mehr Einsatzzeit erhalten werden. Aber das ist nicht abhängig von der Tabellensituation des Gegners. Und solange ich nicht die halbe U21 Mannschaft aufstelle, sehe ich auch überhaupt keinen Grund für Wettbewerbsverzerrung».

Einer dieser jungen Spieler, die sich in den letzten Spielen Hoffnungen auf mehr Einsatzzeit machen können, ist Neftali Manzambi. Der 21-jährige Nachwuchsspieler ist vielseitig einsetzbar und könnte eventuell schon am Sonntag gegen Thun, aufgrund der Sperre von Michael Lang, sein Startelf-Debut feiern. Ausserdem kann Raphael Wicky nach zwei monatiger Absenz wieder auf Eder Balanta zählen. Ob Manzambi und Balanta am Sonntag zum Einsatz kommen werden, wollte Wicky heute jedoch noch nicht verraten