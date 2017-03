St. Jakobs-Park: Sturm von Gästefans auf drei Eingänge

Nach dem Verlassen der Extrazüge hatten Anhänger des Gastclubs drei Eingänge gestürmt. und verschafften sich so unkontrolliert Zugang in den Eingangsbereich des Gästesektors. Die Kantonspolizei intervenierte mit Gummischrot und Reizstoff. Gemäss derzeitigem Wissensstand wurde beim Eindringen in den Gästesektor ein Mitarbeiter der Stadionsicherheit verletzt.

Die Sanität der Rettung Basel-Stadt behandelte vor, während und nach dem Spiel 25 Personen, wovon 21 ambulant. Vier Verletzte mussten hospitalisiert werden.