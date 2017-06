Sunntigsmimpfeli: Unsere liebsten Momente mit Urs Fischer

«Fischer, nie eine vo uns»: Das Gegenteil ist der Fall

Das Herzstück der Basler Fans, die Muttenzerkurve, stellte schnell klar, was Sie davon hielt, zukünftig einen Zürcher an der Seitenlinie zu haben. Und dann erst noch einen, der so eng mit dem Lieblingsfeind FCZ verbandelt ist, wie Sie es sind. Doch die Meinung der Muttenzerkurve ist für die, welche nicht zum kleinen, aber sehr seltsamen Teil dieser sogenannten «Fans» gehören, nicht relevant. Im Übrigen sind Sie ja keineswegs der erste erfolgreiche Zürcher im Basler Traineramt.

Ob Ball oder Bölle, Hauptsache Goal für Basel

Adieu!

Sie traten die Nachfolge des Portugiesen Paolo Sousa an. Kein schlechter Trainer, dem aber der Bezug zur Stadt gänzlich fehlte. Nicht nur, dass er unsere Sprache weder verstand, noch verstehen wollte: Er kapselte sich und die Spieler auch völlig von den Fans ab. Das rotblaue Herz dürstete es also wieder nach einem Coach, der Nahe beim Publikum war und sich entsprechend anhörte. Wie Sie wissen, gehörte «Züridütsch» damals nicht zu dieser Kategorie. Das, lieber Herr Fischer, hat sich dank Ihren sympathischen Auftritten deutlich geändert.

Was kümmert es die Eiche, wenn sich eine Sau an ihr reibt?

Sie traten Ihr Amt unter schwierigen Vorzeichen an. Ein paar Wochen vor Start fand die höchst emotionale Verabschiedung der FCB-Legende Marco «Pipi» Streller statt. Da tönte es noch ganz anders: «Pipi, ein vo uns», hallte es unaufhörlich durchs Stadion. Nun ist ausgerechnet «der von uns» einer derjenigen, die mit über ihren Abschied vom grossen FCB entschieden hat. Dabei ist dazwischen sehr viel Grosses passiert. Sie haben sich von den unfairen Anfeindungen nicht einschüchtern lassen. Auch wenn Sie kein Mensch von öffentlichen Emotions-Eruptionen sind, muss es dennoch weh getan haben. Das ist unentschuldbar und tut uns leid. Als «Macher» und «Arbeiter» hat Ihre Beständigkeit viele der kritischen Stimmen verstummen lassen. Und für die Unverbesserlichen gilt: Was kümmert es die Eiche, wenn sich eine Sau an ihr reibt? Unter Ihnen gab es weder Skandale noch hässliche Schlagzeilen. Trotzdem, oder vielleicht gerade deshalb, wirkten Sie nie langweilig. Zwei Meistertitel und ein Cupsieg belegen, dass Sie Ihren Auftrag erfolgreich erledigt haben. Für gewisse erfolgstrunkene «Fans» war eine solche grossartige Bilanz leider nicht genug. In der selbstverliebten Stadt Basel müssen magische Champions League-Nächte her, überraschende Siege gegen die Grossen. Das Publikum sehnt sich nach Spektakel. Es scheint süchtig nach Plattformen, wie sie nun einmal nur eine Super League bieten kann. Und vergisst, nein verdrängt, dass ihr FCB von 1988 bis 1994 gerade einmal gut genug für die zweite National-Liga war.

Zugegeben, vor zwei Jahren war der Schritt von Thun an den Rhein längst wieder grösser, als in den schlechten Zeiten. Und trotzdem hat unserem Verein Ihre ruhige und überlegte Art gutgetan. Für immer werden Sie der Trainer sein, der uns den zweiten Stern gebracht hat.

So etwas schafft nur Urs Fischer, «ein vo uns». Dafür und viele unvergessliche, grosse Momente vielen Dank und alles nur denkbar Gute. Basel wird Sie als Coach und Mensch vermissen. Künftigen sportliche Erfolge sind Ihnen sicher. Sie müssen ja nicht unbedingt alle im Kräftemessen gegen den FCB eintreffen.

