++UPDATE++ Champions-League Auslosung: Die Gegner des FC Basel stehen fest

Die weiteren Gegner in der Gruppe A sind der portugiesische Meister Benfica Lissabon sowie ZSKA Moskau, das sich in den Playoffs gegen die Young Boys durchgesetzt hat..

Die Gruppenphase beginnt am 12./13. September und endet am 5./6. Dezember. Der Gruppensieger und der Zweite qualifizieren sich für die Achtelfinals, der Gruppendritte setzt den europäischen Wettbewerb in den 1/16-Finals der Europa League fort.

Der FC Basel hat sich 2014/15 letztmals für die Achtelfinals der Champions League qualifiziert. Im letzten Jahr wurde der Schweizer Meister Gruppenletzter.

Hier die gesamte Gruppen-Übersicht

Gruppe B: Bayern München, Paris Saint-Germain, Anderlecht, Celtic Glasgow.

Gruppe C: Chelsea, Atlético Madrid, AS Roma, Karabach Agdam.

Gruppe D: Juventus Turin, Barcelona, Olympiakos Piräus, Sporting Lissabon.

Gruppe E: Spartak Moskau, Sevilla, Liverpool, Maribor.

Gruppe F: Schachtar Donezk, Manchester City, Napoli, Feyernord Rotterdam.

Gruppe G: AS Monaco, FC Porto, Besiktas Istanbul, RB Leipzig.

Gruppe H: Real Madrid, Borussia Dortmund, Tottenham Hotspur, APOEL Nikosia.

Die Spieldaten im Überblick

Gruppenphase

1. Spieltag 12.-13.09.17

2. Spieltag 26.-27.09.17

3. Spieltag 17.-18.10.17

4. Spieltag 31.10.17-01.11.17

5. Spieltag 21.-22.11.17

6. Spieltag 05.-06.12.17

Achtelfinal

Auslosung 11.12.17

Hinspiele 13.-14.02.18 und 20.-21.02.18

Rückspiele 06.-07.03.18 und 13.-14.03.18

Viertelfinal

Auslosung 16.03.18

Viertelfinal 03.-04.04.18

Viertelfinal 10.-11.04.18

Halbfinal

Auslosung 13.04.18

Hinspiele 24.-25.04.18

Rückspiele 01.-02.05.18

Final

Das Finale findet am 26.05.18 im Stadion NSK Olimpiyski in Kiew statt.

++UPDATE++

Für die grosse Auslosung der Champions-League-Gruppen reist eine kleine FCB-Delegation, diesmal ohne Marco Streller, ins Fürstentum Monaco.

Bernhard Burgener, dem das Prozedere der Auslosung bestens vertraut ist, reist dieses Jahr zum ersten Mal als Präsident des FC Basel an. In Monaco wird Burgener auf den Verwaltungsratsdelegierten Jean-Paul Brigger, die Direktorin Spielbetrieb Barbara Bigler und den administrative Leiter der Nachwuchsabteilung Nicholas Müller treffen.

Die Gruppen der Champions League setzen sich aus 32 Mannschaften zusammen. Die Teams sind auf insgesamt vier Lostöpfe aufgeteilt. Im ersten Topf befinden sich die Meister der sieben Top-Ligen Europas.

Der FC Basel ist gemeinsam mit SSC Napoli, Tottenham Hotspurs, Olympiakos Piräus, RSC Anderlecht, AS Rom, Beşiktaş Istanbul und Liverpool im dritten Los-Topf.

Topf 1

Real Madrid

Bayern München

Chelsea

Juventus Turin

AS Monaco

Benfica Lissabon

Spartak Moskau

Schachtar Donezk

Topf 2

FC Barcelona

Atlético Madrid

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

FC Sevilla

Manchester City

FC Porto

Manchester United

Topf 3

FC Basel

SSC Napoli

Tottenham Hotspur

Olympiakos Piräus

RSC Anderlecht

AS Rom

Beşiktaş Istanbul

Liverpool

Topf 4

Celtic Glasgow

Sporting Lissabon

ZSKA Moskau

Feyenoord Rotterdam

NK Maribor

Karabach Agdam

RB Leipzig

APOEL Nikosia