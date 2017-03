Urs Fischer vor dem Spiel gegen St. Gallen: «Der Endspurt wird eingeläutet»

Was könnte man nur fragen? Ein Luxusproblem. Dem FC Basel bleiben nur noch wenige Spiele bis zum Saisonende und der Vorsprung zum Zweitplatzierten könnte grösser nicht sein: Mit 17 Punkten steht der FC Basel komfortabel an der Spitze.

In den vergangenen Wochen hatte der FC Basel nicht gespielt, die Spieler waren für die Nationalmannschaften unterwegs. «Nach der Nati-Pause sollte der Schwung mitgenommen werden», sagte Cheftrainer Urs Fischer am Freitagmittag. «Wir möchten an die positiven Auftritte gegen Sion und GC anknüpfen.»

Krampf mit den Ostschweizern

Und das aus gutem Grund. Denn der Gegner am Samstag ist ebenfalls in guter Form, von acht Spielen hat der FC St. Gallen sieben gewonnen. Die Systemumstellung bei den Ostschweizern ist erfolgreich. Doch schon vor dieser Umstellung waren die St. Galler keine leichten Gegner.

«Gegen St. Gallen haben wir uns immer schwergetan», gesteht Urs Fischer ein. «Eine schwierige Aufgabe, einmal mehr, die es zu lösen gilt.» Die Meldung über das polnische Schiedsrichter-Team ging durch den Blätterwald, aber bei der Mannschaft selbst war das kein Thema.

Fischer stellt sich vor Xhaka

Ein Aufreger hingegen war die Geschichte um Taulant Xhaka, der vorzeitig aus dem Trainingscamp abgereist ist. «Ein Spieler muss sich an Anweisungen halten», kommentierte Urs Fischer. Und manchmal treffe man Entscheidungen, die man später bereut. Es liege jedoch nicht an ihm, ein Urteil über Xhakas Verhalten zu fällen. «Vielleicht hatte Taulant gute Gründe dafür», sagt Urs Fischer und schloss damit die Diskussion.

In den nächsten Wochen gibt es kaum eine Pause vom Fussball. Auch Urs Fischer sieht das so: «Der Endspurt wird jetzt eingeläutet.» Aber es ist noch nichts abgeschlossen: denn weder Cup- noch Meisterschaft sind gewonnen. «Wir bleiben uns treu und konzentrieren uns auf das nächste Spiel.» Und es dauert noch, bis das nächste Spiel das letzte Spiel sein wird.