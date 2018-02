Video: «Zum Glück ist Itten kein Riesen-Knipser»

Und diese Fehleinschätzung erheitert nun die Schweiz. Ein findiger Schreiberling des «Bund»-Blogs «Zum runden Leder» ist auf die barfi-Übertragung gestossen. Darin freut sich Pascal Flury zuerst noch, dass der vom FCB ausgeliehenen Cedric Itten nicht in die Maschen trifft. Nur ein paar Minuten später sollte aber genau das geschehen. Sogar doppelt. Was bleibt ist eine saftige Niederlage und ein witziges Video, in dem unsere Kommentatoren Pascal Flury und Jakob Gubler die Hauptrolle übernehmen.