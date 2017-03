Vor dem Knaller FCB gegen FCZ: Die heissesten Begegnungen der letzten Jahrzehnte

Die ganze Stadt fiebert dem Cupspiel gegen Zürich entgegen. Nachdem sich Herr und Frau Basler letzen Mai noch schadenfreudig über den Abstieg des Erzrivalen aus Zürich die Hände rieben, freut man sich am heutigen Abend auf die Rückkehr des ewigen Rivalen ins Joggeli.

Endlich geht es wieder um etwas im St. Jakob-Park. Auch wenn der FC Basel schnell als Favorit in dieser Partie abgestempelt wird, könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Zürich bot Rotblau schon immer die Stirn, vor allem in Cup-Spielen. Und wie Trainer Urs Fischer am Mittwoch in der Pressekonferenz sagte: «Der FC Zürich ist eine Super League-Mannschaft, die in der Challenge League spielt.»

Vor dem heutigen Fussballfest blicken wir nochmals auf fünf legendärsten Duelle zwischen dem FCB und dem FCZ zurückblicken.

1970:

Die sechziger und siebziger Jahre sind die Zeit der glorreichen Spielmacher Karli Odermatt auf Seiten des FCB und Köbi Kuhn auf Zürcher Seite. Es ist auch die Blütezeit der beiden Klubs. Zwischen 1966 und 1977 schoben sich die Rivalen die Meistertitel hin und her: Sechsmal ging der Titel nach Basel und fünfmal nach Zürich. Auch der Cupfinal hiess dreimal FCB gegen FCZ.

Und den Anfang dieser Finalspiele-Serie war das Spiel von 1970. Nach dem es nach 90 Minuten noch 1:1 stand, drehten die Zürcher in der Verlängerung auf und gewannen mit 4:1. Zwei Jahre später hatten die Basler dann die Chance auf eine Revanche aber...

1972:

Pech im Cup, Glück in der Meisterschaft: An diesem 12. Juni 1972, es ist der letzte Spieltag der Saison 71/72, fehlt dem FCB noch ein Punkt zur Meisterschaft. Zu Gast an diesem Tag ist der FCZ – im mit 56'000 Zuschauern restlos ausverkauften alten Joggeli. So viele Leute hätten heute gar keinen Platz mehr.

Basel gewinnt das Spiel hoch überlegen mit 4:0 und sichert sich die Meisterschaft. Als die Basler sich von ihren Fans feiern liessen, stellten sich die Zürcher Spieler beim Eingang zum Spielertunnel auf und standen für den neuen Meister Spalier, als dieser in die Garderobe verschwand. Wahrer Sportsgeist.

1994:

Am 30. April 1994 war die Ausgangslage, im Vergleich zum heutigen Abend, noch umgekehrt. In der damaligen Auf-und Abstiegsrunde traf der FC Basel als Zweitligist im Joggeli auf den Erstligisten FC Zürich. Der Rahmen war gegeben: 42'000 Zuschauer versammelten sich, um den lang ersehnten Aufstieg, nach sechs Jahren im Unterhaus, zu feiern. Das Einzige, das noch fehlte, war ein Sieg der Basler über den FCZ. Doch an diesem Abend spielte der FC Zürich den grossen Spielverderber, denn mehr als ein 1:1 Unentschieden lag für den FCB nicht drin und somit blieb auch der verfrühte Aufstieg aus. Den Aufstieg machte der FCB dann im Auswärtsspiel bei Etoile Carouge klar.

2006:

Ein Moment in der Basler Vereinsgeschichte, an den man sich gar nicht erinnern will. Alles war bereit für ein herrliches Fussballfest am 13. Mai 2006. Es war eine Finalissima, wie es sich alle Fussballfans wünschen. Basel reichte ein Punkt für den Gewinn der Meisterschaft, Zürich benötigte drei. Nachdem Zürich mit 0:1 in Führung gegangen war, galt der FCZ bis zur 72. Minute als Schweizer Fussballmeister. Doch dann glich Mladen Petric mittels herrlichem Freisstosstor aus. Die Welt in Basel schien in Ordnung, die Fans freuten sich bereits auf die Feier auf dem Barfi und die Pokalübergabe an ihre Helden. Es lief bereits die verflixte Nachspielzeit, als Stahel in der 93. Minute nochmals eine Flanke in den Basler Strafraum schlug und der Ball den Weg zu Iulian Filipescu fand, welcher den FCZ ins Glück und zur ersten Meisterschaft seit 25 Jahren schoss.

Was danach folgte war ein Moment des Schocks und des Zusammenbruchs. Die verlorene Meisterschaft im eigenen Stadion gegen den Erzrivalen war für ein Teil der Zuschauer zu viel. Hemmungen, Anstand und vor allem der Verstand ging verloren. Das Spielfeld wurde gestürmt, Spieler und Funktionäre des FC Zürichs angegriffen und danach lieferte man sich eine heftige Strassenschlacht mit der Polizei. Dieser Abend nennt man heute noch zurecht «Schande von Basel».

Und jetzt?

Hoffen wir, auf ein weiteres Kapitel in dieser herrlich sportlichen Rivalität welche vom Fussball geschrieben wird. Man darf gespannt sein, ob der FCB seiner klaren Favoritenrolle gerecht wird und auch wie hoch das Niveau dieses FC Zürich nach knapp einem Jahr in der zweithöchsten Spielklasse noch ist. Eines steht fest: gewinnen kann heute Abend nur einer.