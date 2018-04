Vorschau Basel – Lausanne: Jeden Punkt, jedes Tor hart erkämpfen

Endlich wieder ein Sieg im Joggeli: Am Mittwoch ging der FC Basel als Sieger gegen den FC Zürich vom Platz. Doch einfach war es nicht, die Basler mussten sich die Führung hart erkämpfen.verdienen müssen, sagt Raphael . Beim Heimspiel gegen Lausanne will Raphael Wicky nicht experimentieren. Er sagt heute am frühen Nachmittag im Medienzentrum des St. Jakob-Park: «Es gibt für mich keinen Grund in den nächsten Spielen etwas auszutesten.»

Allerdings wird er nach der Verletzung von Taulant Xhaka das Mittelfeld umstellen müssen. Xhaka, der sich im Spiel gegen Zürich einen Bänderriss zuzog, wird für «unbestimmte Zeit» ausfallen, wie der FCB gestern bekanntgeben musste. «Wir können ihn gut ersetzen, das ist für mich als Trainer positiv. Aber ein Spieler wie Taulant ist für die Mannschaft extrem wichtig», sagt Wicky.

Von den 21 Punkten Abstand die der FCB vor Lausanne in der Tabelle liegt, lässt sich Raphael Wicky nicht einlullen. Er sagt, die nächsten zwei Wochen seien «sehr wichtig». Das Ziel sei Platz 2 in der Meisterschaft. Die zehn Punkte Vorsprung vor dem Tabellendritten St. Gallen beruhigen den Trainer nicht.

«Wir müssen uns jeden Punkt und jedes Tor hart erkämpfen. Das wird auch am Sonntag der Fall sein.» Davon, dass sich der FCB in einer Art Niemandsland bewege, will der Trainer nichts wissen. Auch für den zweiten Platz müsse man kämpfen und die Konzentration hochhalten. Derzeit hat der FCB einige Ausfälle zu beklagen, zwar trainiert Mohamed Elyounissy nach seiner Rückenverletzung wieder. Weiter fehlen Verteidiger Eder Balanta und Ersatztorhüter Germano Vailati. Heute fehlte im Training Dimitri Oberlin wegen Kranheit.

Zum Schluss attestiert Wicky seiner Mannschaft ein gesteigertes Selbstbewusstsein und zeigt sich mit der Entwicklung zufrieden. Aber eben, jedes Tor, jeder Punkt müsse erkämpft werden.