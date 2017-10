Vorschau FCZ-FCB: Der Härtetest für die jungen Wilden

Vor dem Härtetest

«Keine Experimente», das stellt Raphael Wicky gleich zum Anfang der Medienkonferenz klar. Der FCB-Trainer wird im Auswärtsspiel von Morgen im Letzigrund keine Spieler schonen. «Wir sind gut damit gefahren, uns auf das nächste Spiel zu fokussieren», vor einem halben Dutzend Basler Journalisten ist das im Medienzentrum leicht gesagt. Dennoch steht den «jungen Wilden» unter Wicky der Härtetest in der nächsten Woche bevor. Denn da ist der Blick in der Tabelle der Super League: Nach zwölf Runden hat Basel einen Punkt mehr als der drittklassierte FC Zürich (20) und fünf weniger als der Tabellenerste YB.

So werden die beiden nächsten Meisterschaftsspiele zu «sechs-Punkte»-Spielen, bei denen es zwar nur die regulären drei Punkte zu gewinnen gibt, die aber nach einem Drittel der Meisterschaft diese vorentscheiden können. Für den FC Basel entscheidet sich, wie stark er seine Meisterschaftschancen in den eigenen Füssen behalten kann. Sehr erfreut zeigt sich Wicky darüber, dass ihm beim Training heute Morgen ausser Ricky Van Wolfswinkel und dem an der Schulter verletzten dritten Torhüter Germano Vailati alle 22 Spieler zur Verfügung standen.

Nicht nur im Derby im Zürcher Letzigrund geht es Morgen um 19 Uhr um die Wurst. Am Dienstag steht das Heimspiel in der Champions League gegen ZSKA Moskau auf dem Programm. Wicky dazu: «Wir denken noch nicht an den Dienstag. Das nächste Spiel ist das Wichtigste.» Darauf angesprochen, ob die Spieler vor einer solch wichtigen Woche nicht angespannt seien, gibt Wicky einen überraschenden Einblick in die Trainingskabine. Er wisse nicht, was die Spieler unter sich besprechen würden. Ob er denn nicht in die Kabine zu den Spielern gehe, wird der Trainer gefragt und meint: «In der Kabine sind die Spieler unter sich», da sei es wichtig, dass sie dort frei von der Leber weg kommunizieren könnten, ohne dass der Trainingsstaff immer mithört.

Gelassenheit und Vorentscheidungen

Rechtzeitig kehrt Innenverteidiger Eder Balanta ins Team zurück. Nach einer Spielsperre und Knieproblemen sei der Kolumbianer bereit ins Team zurückzukehren. Er sei eine «Option» für einen Einsatz in der Startelf, sagt Wicky. «Aber Sie verstehen sicher, dass ich den Matchplan für Morgen nicht verraten kann.» Gelassenheit heute beim FC Basel also. Das ändert nichts daran, dass Wicky und die Mannschaft vor einer Woche der Entscheidung stehen.