Wechsel von Steffen zu Wolfsburg angeblich perfekt

Der 26-jährige Flügelspieler fehlte am Dienstag im Training des Schweizer Meisters. Laut "kicker" unterschrieb er derweil beim deutschen Bundesligisten einen Vertrag über dreieinhalb Jahre bis Juni 2021. Die Ablösesumme beläuft sich demnach auf 1,75 Millionen Euro.

Die vom Walliser Martin Schmidt trainierten Wolfsburger suchten nach dem Abgang von Mario Gomez intensiviert Verstärkung für die Offensive. Ein Transfer Steffens bereits im letzten Sommer war wegen eines Basler Vetos nicht zustande gekommen.

Nun dürfte der Aargauer beim deutschen Tabellenzwölften vorwiegend auf der rechten Angriffsseite zum Zuge kommen. Die Rückrunde der Bundesliga beginnt am kommenden Wochenende. Wolfsburg tritt am Sonntag bei Borussia Dortmund an.

Steffen, der fünfmal für das Nationalteam auflief, gehörte beim FCB seit seinem Wechsel von YB im Winter 2016 meist zum Stammpersonal und zu den Leistungsträgern.