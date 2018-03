Wicky: «Wir gehen heute Abend sicher nicht Bowling spielen»

Endlich wieder ein Heimspiel. Endlich wieder die eigenen Fans im Rücken, die die Mannschaft nach vorne peitschen. Mithilfe der Fans soll am Sonntag endlich der Turnaround in der Meisterschaft geschafft werden. Doch die Stimmung im Joggeli allein wird nicht reichen, um gegen einen aufstrebenden FC Sion drei wichtige Punkte einzufahren. Das weiss auch Raphael Wicky mit seinem Trainerteam und daher suchen sie ständig nach Lösungen, um den Verein, die Mannschaft und sich selbst aus der unbequemen Lage zu befreien. «Wir wollen und müssen in dieser schwierigen Phase den Fussball bestimmt nicht neu erfinden. Wir wollen an der Spielweise weiterarbeiten, an die wir glauben und damit das Rad wieder zum drehen bringen», erklärt Wicky heute vor den Medien seinen Plan.

Zu hoch gepresst

Nach dem unnötigen Unentschieden in letzter Minute vergangen Mittwoch in Lausanne, gelte es nach vorne zu schauen. Das späte Gegentor ärgert Wicky jedoch immer noch. «Das Spiel am Mittwoch muss man nach Hause bringen. Ein Sieg wäre enorm wichtig gewesen». Der Trainer hat unterdessen den Grund für das späte Gegentor analysiert: «Die Mannschaft wollte am Mittwoch nach dem 0:1 fast schon zu viel. Es war überhaupt nicht nötig mit 7 bis 8 Spieler vorne drauf zu gehen und so hoch zu pressen. Danach wurden wir ein ums andere Mal ausgekontert». Als Wicky die Mannschaft am Donnerstag in der Videoanalyse auf das Verhalten hinwies, zeigten sich die Spieler erstaunt. «Die Mannschaft hat es während dem Spiel gar nicht so wahrgenommen und hat sich dementsprechend während der Analyse gefragt, was da los war und wie das passieren konnte».

Mannschaft muss funktionieren

Doch die Misserfolge der letzten Woche, das Spiel in Manchester mal ausgenommen, veranlassen Raphael Wicky nicht zu Änderungen in der Spielvorbereitung. Auch spezielle Teamanlässe für den Zusammenhalt sind keine geplant. «Wir gehen heute Abend sicher nicht Bowling spielen oder Pizza essen, nur damit wir wieder einmal einen Teamabend hatten». Und auch der Rückstand auf YB wurde vor der Mannschaft nie angesprochen. «Es geht nur darum das wir endlich gewinnen, das die Mannschaft wieder funktioniert und homogen auftritt. Da bringt es überhaupt nichts Punkte zu zählen, in welche Richtung auch immer».

«Ich werde kämpfen»

Mit dem FC Sion erwartet Wicky einen Gegner der letzte Woche gegen Thun Selbstvertrauen tanken konnte und kompakt auftreten werde. «Sion wird uns das Spiel und den Ball überlassen und kompakt verteidigen», ist Wicky überzeugt. Zu seiner Person und einer möglichen Entlassung zeigt sich Wicky kämpferisch «Ich werde kämpfen. Ich war schon immer ein Kämpfer und will auch nächste Saison noch Trainer des FC Basels sein». Die Aussagen von Marco Streller, dass der Verein an ihm als Trainer festhalten wollen, freuen Wicky, doch öffentliche Aussagen seines Sportchefs seien für ihn nicht ausschlaggebend. «Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu Marco und wir sprechen sehr viel miteinander, dementsprechend spüre ich das Vertrauen». Wicky sagt aber gleichzeitig, er kenne die Mechanismen des Fussballgeschäfts und wisse, wie schnell alles gehen könnte. Nicht zuletzt muss darum am Sonntag ein Sieg gegen Sion her. Denn dann würde wieder mehr Ruhe einkehren.