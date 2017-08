Wicky freut sich auf Delgado: «Es ist eine Win-Win-Situation»

Heute schlug das rotblaue Herz höher: Matias Delgado bleibt dem FC Basel erhalten. Der Captain wird in Zukunft im Trainerteam mitarbeiten und darauf freut sich der Cheftrainer Raphael Wicky: «Es ist eine Win-Win-Situation.» Denn Delgado habe noch immer die Spieleroptik, eine Perspektive bei Diskussionen sehr hilfreich sein könne. Die Idee, weiter mit Mattias Delgado zu arbeiten, kam vom neuen Cheftrainer in einer Sitzung. Der Trainer fragte den FCB-Captain, ob er in Zukunft Teil des Trainerteams sein wolle und dieser sagte gerne zu.

Krankheitspech beim FCB

Nach den vergangenen Wochen, in denen Raphael Wicky auf das gesamte Kader zurückgreifen konnte, schlug das Krankheits-Pech diese Woche beim FC Basel zu. Pechvogel Kevin Bua konnte seit dem Match gegen GC nicht mehr mit der Mannschaft trainieren. Er hat eine leichte Muskelverletzung. Um ihn zu schonen, wird er am Sonntag nicht auflaufen. Verteidiger Omar Gaber war diese Woche krank und fehlte im Training, Xhaka ist seit gestern krank und zu guter Letzt leidet Mittelfeldspieler und Neuling Dominik Schmid unter einer Bindehautentzündung.

«Ich kenne den Plan des Gegners nicht»

Am Sonntag spielt der FC Basel gegen den FC Lugano. «FC Lugano versucht, gepflegten Fussball zu spielen», sagt der Cheftrainer. In der Anfangsphase versucht die Mannschaft zu pressen und danach kompakt zu stehen. «Die Taktik des Gegners kenne ich aber auch nicht», so Wicky weiter. Der Trainer bereitet sich mit verschiedenen Mitteln auf die Spiele vor. Dazu gehört auch der Besuch von anderen Super League-Spielen. Ebenso bereitet er sich auch mit Videosichtungen auf den Gegner vor und gibt einige Informationen über Offensiv- und Defensivverhalten an die Mannschaft weiter.

Am Sonntag erwartet die Fans ein Fussballfest: Nach dem Spiel wird Matias Delgado verabschiedet. Bis jetzt sind 24'500 Tickets sind verkauft

Jakob Gubler und Pascal Flury kommentieren den Match am Sonntag live auf barfi.ch, ab 16 Uhr.