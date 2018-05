Wicky wünscht sich wenig Veränderungen im Sommer

Mitte Februar: Der FCB hatte gerade in der Liga überraschend in Lugano verloren und eine Klatsche gegen Manchester City in der Champions League kassiert, als der FC St. Gallen ins Joggeli kam. Es sollte endlich ein Sieg her um die Aufholjagd zu Leader YB zu starten. Doch bekanntlich kam es anders. Basel verlor nach einem schwachen Auftritt mit 0:2. Beide Tore schoss ausgerechnet der vom FCB ausgeliehene Cedric Itten. «Die Verlustpunkte gegen St. Gallen waren sehr schmerzhaft», blickt Raphael Wicky an der heutigen Medienkonferenz zurück.

Neftali Manzambi überzeugte

Doch diese Niederlage ist lange her. Die Aufholjagd ist gescheitert, YB ist zum ersten Mal seit 32 Jahren Meister und für den FC Basel geht es in den verbleibenden Spielen um gar nichts mehr. Um viel geht es dann wieder in der nächsten Saison. Am 14. Juni beginnt bereits die Vorbereitung. Für den Rest der Saison heisst es für die Spieler und Wicky vor allem, «die Spielfreude der vergangenen Spiele mitzunehmen». Viel Freude bereitete gegen Lausanne Neftali Manzambi. Der 21-jährige, der zum ersten Mal überhaupt von Beginn spielte, zeigte eine starke Leistung und krönte diese mit einem schönen Tor. Das beeindruckte auch Wicky. «Neftali wird zu weiteren Einsätzen kommen».

Der Wunsch nach einer ruhigen Transferperiode

Die Meisterschaft verlor der FCB ganz sicher in den Monaten Februar und März. Denn aus den letzten 8 Spielen holte der FC Basel 20 Punkte. Auch deshalb hofft Wicky, mit Blick auf die neue Saison: «Mein Wunsch ist es, nicht viel zu verändern.» Denn die Mannschaft hat sich nach den Veränderungen im Winter gefunden und stabilisiert. «Vor allem der Beginn der neuen Saison wird sehr intensiv werden, mit vielen englischen Wochen. Deshalb hoffe ich auf wenige Veränderungen im Team, dass wir direkt anknüpfen können an die jetzige Situation.»

Ob ihm dieser Wunsch erfüllt wird, hängt hauptsächlich mit der Person von Marco Streller zusammen.