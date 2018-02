"Wir fahren nach Bern um das Finale zu erreichen"

Das wegen des gefrorenen Platzes abgesagte Spiel vom Samstag in Lausanne war natürlich auch heute noch Thema bei Raphael Wicky. Bei der Besichtigung des Rasens am Samstagnachmittag hatte Wicky eigentlich ein gutes Gefühl: «Nach dem Footing mit der Mannschaft in der Nähe des Stadions war ich noch ganz kurz auf dem Spielfeld und ich hatte eigentlich den Eindruck, dass der Rasen in einem besseren Zustand war als noch im letzten Dezember. Aber da wir nicht auf dem Platz trainiert haben, möchte ich das nur ungern beurteilen. Es ist gut, dass der Schiedsrichter die Gesundheit der Spieler in den Vordergrund stellt».

Auch wenn Raphael Wicky seine Mannschaft gerne spielen gesehen hätte, um auch noch mehr Rhythmus zu bekommen, musste der Entscheid akzeptiert werden. Und so reiste der FCB bereits am frühen Abend ohne zu spielen wieder nach Basel.

Für die Vorbereitung auf den Cup-Halbfinal gegen YB änderte die Spielabsage nichts. «Wir haben gestern einfach etwas anders trainiert, nicht so sehr im regenerativen Bereich, wie wir sonst nach einem Spiel trainieren würden. Heute war das Training so wie wir es eingeplant hatten», meint Raphael Wicky.

Fans fordern Spieler zum Kämpfen auf

Etwas speziell war das Training gestern dann doch. Zahlreiche Fans sangen beim Training ihre Lieder und forderten die Mannschaft zum Kämpfen auf. Bei Wicky und der Mannschaft kam diese Aktion durchaus positiv an.

Kampfgeist und Einsatz benötigt es beim morgigen Cup-Knüller in Bern definitiv. YB führt die Tabelle der Super League souverän an und auch der Umstand, dass die Partie auf Kunstrasen ausgetragen wird, macht YB morgen Abend zum Favoriten. Deshalb erwartet Wicky beim Gegner keine grossen Überraschungen. «YB hat seit Monaten eine klare Spielidee und Philosophie. Das wird sich morgen definitiv nicht ändern». Denn auch Raphael Wicky und der FCB haben eine klare Spielidee: «Es wird morgen wichtig sein, nicht so zu spielen wie sie es wollen, sondern unser Spiel zu spielen. Die Räume und vor allem die wenigen Chancen, die sich in einem Topspiel bieten, zu nutzen». In der Defensive sieht der Trainer seine Mannschaft im Vorteil. Das bestätigt die Statistik: Der FCB hat in der laufenden Meisterschaft von allen Mannschaften die wenigsten Treffer kassiert.

Die wenigen Chancen nutzen

Wichtig wird für Rotblau morgen sein, dass die Offensivabteilung um Van Wolfswinkel, Oberlin, Stocker und Ajeti den Tritt wiederfindet. Chancen waren in den vergangenen Partien genügend da. «Die Spieler brauchen wieder das nötige Selbstvertrauen und die letzte Konsequenz im Abschluss. Das bekommt man auch, wenn man im Training jede Gelegenheit zum Torabschluss nutzt. Als Trainer kann ich die Spieler nur motivieren. Die Tore müssen sie selber schiessen», so Raphael Wicky zur aktuellen Torflaute seiner Spieler.

Auf die Frage, welchen Einfluss der Cup-Halbfinal auf den weiteren Verlauf der Meisterschaft habe, hat Wicky eine klare Meinung und zeigt sich selbstbewusst: «Es ist ein Cupspiel und da gibt es keine Punkte für die Meisterschaft zu gewinnen. Wir fahren morgen nach Bern, um das Cup Finale zu erreichen».

Auch gegen die momentan herrschenden eiskalten Temperaturen hat Wicky für seine Spieler einen Tipp parat: «Am wärmsten bekommen die Spieler auf dem Platz wenn sie sich viel bewegen».