Zwei englische Wochen für den FCB: «Müdigkeit können wir uns nicht leisten»

Gegenüber in der St. Jakobshalle laufen die Vorbereitungen für die Swiss Indoors auf Hochtouren. Das Tennisturnier beginnt Morgen mit der Qualifikationsrunde. Da geht es heute kurz nach Mittag im Medienzentrum des St. Jakob-Park etwas ruhiger zu. Ein Dutzend Medienschaffende wartet auf Raphael Wicky. Dem FC Basel und dessen Trainer stehen nach der Rückkehr aus Moskau gestern am späten Abend turbulente Zeiten bevor. So will es der Spielplan.

Neues Selbstbewusstsein

Der leicht verspätete Wicky wird die Mannschaft erst heute Nachmittag wiedersehen. Nach dem 2 zu 0 gegen Moskau habe man nach dem Spiel den Moment genossen. «Es ist wichtig, dass man eine solche Leistung auch geniessen kann», sagt Raphael Wicky. Aber gross gefeiert hätten weder Mannschaft noch Trainerstaff, denn man wisse ja genau, dass es nach zweieinhalb, drei Tagen gleich wieder weitergehe, sagt Wicky ernst. An der Medienkonferenz zeigt sich der FCB-Trainer mit neuem Selbstbewusstsein. Auch bei der Frage, ob ihn der Sieg in Moskau gefreut habe, bleibt Wicky cool. Ja, sicher, der Auftritt in Moskau habe ihn gefreut: «Es war eine starke Mannschaftsleistung. Die Solidarität und Geschlossenheit auf dem Platz hat mich sehr gefreut.» Das war's dann heute Mittag schon mit dem Jubel des Trainers.

«Muss niemandem etwas beweisen»

Eine innere Genugtuung habe er nach dem Sieg in der Champions League nicht empfunden, aber dagegen habe ihn die Leistung gefreut. «Aber Genugtuung, nein. Ich muss niemanden etwas beweisen. Ich leiste einfach meine tägliche Arbeit.» Auf die Frage nach den vergebenen Chancen von Stürmer Dimitri Oberlin und der folgenden Kritik in den Medien sagt Wicky, die Medienkritik habe er – wie immer – nicht gross wahrgenommen, aber an der Seitenlinie habe er schon «gezittert». Aus seiner Sicht sei es aber nicht nur Oberlin gewesen, der Chancen vergeben habe. Der Trainer stellt vor den Medien klar: «Sie wissen alle, wie das ist, ein Spieler wird in einem Moment hochgejubelt und dann wieder verflucht. Klar, wir sprechen mit dem Spieler schon über solche Situationen, aber die Kritik der Medien darf man nicht so ernst nehmen.»

Was die Aufstellung gegen Thun angeht, so will Wicky heute Nachmittag im Training schauen, wie sich die einzelnen Spieler fühlen. Er verspricht allerdings, dass es nicht «fünf oder sechs Wechsel» geben werde. Gegen Thun erwartet Wicky ein schwieriges Spiel: «Thun tritt solidarisch und kämpferisch auf, da müssen wir alles geben.» Die Meisterschaft sei der «Hauptwettbewerb», ohne Meisterschaftsgewinn gebe es schliesslich auch keine Sternstunden in der Champions League, erinnert der Trainer.

Müdigkeit verboten

In den nächsten zwei Wochen steht rotblau ein Marathon-Programm bevor: Nach dem Heimspiel morgen gegen Thun folgt am Mittwoch das Cup-Spiel gegen Rapperswil. Am Samstag in einer Woche reist rotblau zum Auswärtsspiel gegen den FCZ in den Letzigrund, bevor am Dienstag das Heimspiel gegen ZSKA Moskau im St. Jakob Park auf dem Programm steht. Zum Schluss des Marathons steht das Sonntagsspiel gegen Tabellenführer Young Boys auf dem Programm. Kein Wunder, antwortet Wicky auf die Frage nach der Müdigkeit, immerhin sei der FCB ja gestern noch in Russland gewesen, dass man sich Müdigkeit im Moment schlicht nicht leisten könne. Immerhin plagen den Trainer keine Personalsorgen. Fehlen werden Van Wolfswinkel und Vailati und der gesperrte Eder Balanta. Bis heute Mittag waren für das morgige Spiel 23'500 Tickets verkauft.