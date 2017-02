Achtung Fasnacht! Was Sie dieses Wochenende unbedingt zu Bus und Tram wissen müssen

Samstag, 25. Februar

Reinacher Fasnachtsumzug: Linien 11, 62, 64

Von ca. 12:45 bis Betriebsschluss kommt es zu den folgenden Änderungen im Betrieb:

L 11:

St-Louis Grenze - Schifflände - Barfüsserplatz - Bahnhof SBB - Dreispitz - nur bis Surbaum.

Es verkehren Ersatzbusse Surbaum - Aesch Dorf.

Die Haltestelle Reinach Dorf wird in die Bruggstrasse verschoben.

N 11:

Es verkehren Ersatzbusse bis Aesch Dorf.

Die Haltestelle Landererstrasse wird nicht bedient.

Die Haltestelle Aumatten (L 64) wird zusätzlich bedient.

L 62:

Die Haltestelle Reinach Dorf wird in die Birsigtalstrasse verschoben.

L 64:

Die Haltestelle Reinach Dorf ist in die Birsigtalstrasse verschoben.

Die Haltestelle Landererstrasse wird nicht bedient.

Die Haltestelle Aumatten wird nicht bedient.

Sonntag, 26. Februar

Aescher Fasnachtsumzug: Linien 11, 65

L 11:

von ca. 13:25 bis 18:05:

St-Louis Grenze - Schifflände - Barfüsserplatz - Bahnhof SBB - Dreispitz - nur bis Reinach Süd.

Es verkehren Ersatzbusse Reinach Süd - Herrenweg.

Die Haltestelle Aesch Dorf wird nicht bedient.

L 65:

von ca. 13:00 bis Betriebsschluss:

Die Haltestelle Aesch Dorf wird zur Kreuzung Austrasse/Jurastrasse verschoben.

Die Haltestelle Alterszentrum wird zur Kreuzung Pfeffingerstrasse/Hofstrasse verschoben.

Allschwiler Fasnacht: Linien 6, 33, 38

Zwischen 05.00 bis 06.00 Uhr findet im alten Dorfteil von Allschwil der traditionelle "Morgenstraich" statt.

L 6:

Die drei ersten Fahrten der Linie 6 ab Allschwil (05.09, 05.25 und 05.40 Uhr) werden ab der Haltestelle Binningerstrasse mit einem Autobus als Tramersatz gefahren. Beim Morgartenring wartet das Tram zur Weiterfahrt in Richtung Stadt.

Die Linie 33 bedient bis 06.00 Uhr die provisorische Haltestelle Allschwil in der Klarastrasse.

Fasnachtsumzug ab 14.15 bis ca. 16.30 Uhr:

Der Umzug findet im Bereich Dorfplatz - Binningerstrasse - Gartenstrasse bis Baslerstrasse statt. Ab 13.45 Uhr bis Betriebsschluss wird der Trambetrieb zwischen Morgartenring und Allschwil eingestellt. Autobusse als Tramersatz verkehren zwischen Morgartenring und Gartenstrasse (bis 18.00 Uhr) und ab 18.00 bis Betriebsschluss zwischen Morgartenring bis Binningerstrasse.

L 33:

Die Linie 33 verkehrt ab 13.00 bis 18.00 Uhr auf einer Umleitungsroute. Auf dieser Strecke werden nur die Haltestellen Gartenstrasse und die provisorische Haltestelle Allschwil in der Klarastrasse bedient. Ab 18.00 Uhr bis Betriebsschluss fährt die Linie 33 über die Haltestelle Binningerstrasse via Klarastrasse (prov. Haltestelle Allschwil) nach Schönenbuch und zurück.

L 38:

Ab 13.00 Uhr bis Betriebsschluss wird der Dorfplatz in Allschwil durch die Linie 38 nicht befahren. Ab 13.00 Uhr fährt die Linie 38 ab der Haltestelle Letten via Fabrikstrasse - Baslerstrasse – Haltestelle Gartenstrasse nach Bachgraben. In der Gegenrichtung verkehrt die Linie 38 via Baslerstrasse – Fabrikstrasse nach Neuweilerstrasse. Ab 18.00 Uhr verkehrt die Linie 38 ab der Haltestelle Binningerstrasse via Baslerstrasse – Grabenring nach Bachgraben. In der Gegenrichtung wird normal gefahren.

Oberwiler Fasnachtsumzug: Linien 60, 61, 64

L 60, Richtung Biel-Benken:

von ca. 12:35 bis Betriebsschluss:

Die Haltestelle Schwanen wird nicht bedient.

Die Haltestelle Oberwil Zentrum wird in die Binningerstrasse (beim Postplatzkreisel) verschoben.

L 60, Richtung Bottmingen:

von ca. 12:45 bis 18:30:

Die Haltestelle Oberwil Zentrum wird in die Bottmingerstrasse (beim Postplatzkreisel) verschoben.

L 61:

von ca 12:50 bis 18:30:

Die Haltestelle Oberwil Zentrum wird in die Bottmingerstrasse (beim Postplatzkreisel) verschoben.

L 64, in Richtung Bachgraben:

von ca. 12:30 bis 18:20:

Die Haltestelle Oberwil Zentrum wird in die Bottmingerstrasse (beim Postplatzkreisel) verschoben.

Die Haltestelle Mühlematt wird nicht bedient.

Die Haltestelle Hüslimatt wird nicht bedient.

L 64, in Richtung Arlesheim:

von ca. 12:30 bis Betriebsschluss:

Die Haltestelle Oberwil Zentrum wird in die Bottmingerstrasse (beim Postplatzkreisel) verschoben.

Therwiler Fasnachtsumzug: Linie 64

L 64:

von ca. 12:40 bis 18:25: