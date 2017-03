Und alle hofften. Hofften, dass der Morgestraich trocken bleibt, dass Petrus nach dem Sonntagssturm Erbarmen habe – und er hatte. Punkt vier Uhr morgens war es herrlich angenehm, es regnete nur kurz zwischendurch, und wer länger ausharrte, erlebte einen wunderbaren Morgen. Viele waren es allerdings nicht, die Stadt war schon verhältnismässig früh leer.

Am Nachmittag dann der richtige Niederschlag: Pünktlich zum Cortège öffnete der Himmel seine Schleusen. Es regnete unablässig, die Sujets aber waren bissig, beeindruckend, imposant umgesetzt. Für alle, die sich vom Regen verscheuchen liessen: Am Mittwoch soll es ja schöner werden. Und dann ist nochmals Cortège.

Und am Abend? Ab in die Keller, ab in die Beizen und für die Unverwüstlichen: ab uff d Gass, s isch nur ainisch Fasnacht diesjoor!

Im Liveticker von barfi.ch können Sie den gesamten Montag der Fasnacht 2017 nachlesen: